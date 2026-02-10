An diesem Freitag wird das WFV-Pokal-Viertelfinale ausgelost. Mit im Topf sind auch die Stuttgarter Kickers. Wir präsentieren die möglichen Gegner.
Dreimal standen die Stuttgarter Kickers im Gazi-Stadion auf der Waldau im Finale um den WFV-Pokal: 2017 gegen die SF Dorfmerkingen (1:3), 2022 gegen den SSV Ulm 1846 (5:4 n.E.) und 2023 gegen die TSG Balingen (5:6 n.E.). In der Saison 2023/24 kam das Aus im Viertelfinale vor 8720 Zuschauern gegen den SSV Ulm 1846 (0:2), in der Saison 2024/25 war sogar schon im Achtelfinale gegen den SGV Freiberg (1:3 n.V.) Endstation. In diesem Jahr wollen die Blauen unbedingt wieder ins Endspiel in ihrem Wohnzimmer einziehen und um die Teilnahme am lukrativen DFB-Pokal kämpfen. Dazu müssen sie aber erst noch zwei Runden überstehen.