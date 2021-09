1 Präsiden Rainer Lorz (li.), Trainer Ramon Gehrmann: Spiel gegen den FV Ravensburg muss verlegt werden. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Nun hat es auch die Mannschaft der Stuttgarter Kickers erwischt. Beim Fußball-Oberligisten gibt es Corona-Verdachtsfälle. Das Spiel an diesem Mittwoch gegen den FV Ravensburg muss verlegt werden.

Stuttgart - „Manche denken Corona ist vorbei, doch es ist mitten unter uns.“ Das sagte Lutz Siebrecht, der Sportliche Leiter des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers, nachdem er die Absage des für diesen Mittwochabend gegen den FV Ravensburg geplanten Punktspiels durch den Württembergischen Fußballverband (WFV) bestätigte. Zu Beginn der Trainingswoche am Dienstag hatte der bei den Blauen obligatorische Antigen-Schnelltest zwei Corona-Verdachtsfälle bei Spielern ergeben.

Die Spieler wurden sofort isoliert und für einen PCR-Test zum Mannschaftsarzt Suso Lederle geschickt. Das gesamte Team wurde am Mittwochvormittag nochmals vorsorglich durchgetestet, woraufhin sich zwei weitere Verdachtsfälle herausstellten.

Ein weiterer Kickers-Spieler hatte sich bereits wegen eines bestätigten Corona-Falls in der Familie in Quarantäne befunden, so dass den Kickers zumindest fünf Akteure gegen den FV Ravensburg nicht zur Verfügung gestanden hätten.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Warum Mohamed Baroudi ein Gewinner bei den Kickers ist

Da die Ergebnisse der PCR-Tests wohl erst im Laufe des donnerstags vorliegen werden, ist noch offen, wie es mit dem Trainings- und Spielbetrieb weitergeht. In Abstimmung mit den Gesundheitsämtern wird entschieden, ob Trainer Ramon Gehrmann mit den geimpften Spielern weiter trainieren kann. Wie viele Spieler des Kaders nicht geimpft sind, wollte der Verein auf Nachfrage nicht mitteilen.

Noch nicht endgültig geklärt ist, ob das Oberligaspiel am kommenden Samstag beim FC 08 Villingen ebenfalls ausfällt. Nach Lage der Dinge dürfte die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch sein.