1 Innenverteidiger Niklas Kolbe hat mit den Stuttgarter Kickers Grund zum Jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Er spielt seit 2020 für die Stuttgarter Kickers und bringt im Abwehrzentrum überdurchschnittliche Leistungen. Nun könnte es Niklas Kolbe am Saisonende in die zweite Liga ziehen – der heißeste Kandidat ist nach Informationen unserer Redaktion der 1. FC Nürnberg.









Offiziell will sich vor dem Auswärtsspiel an diesem Sonntag (14 Uhr) beim TSV Schott Mainz noch keiner dazu äußern. Doch es gibt Anzeichen, dass Innenverteidiger Niklas Kolbe am Saisonende den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers verlassen könnte. Nach Informationen unserer Redaktion liegen dem 1,96-Meter-Mann mehrere höherklassige Anfragen vor – am konkretesten ist der Kontakt zum aktuellen Zweitliga-Zehnten 1. FC Nürnberg.