Stuttgarter Kickers unterliegen SGV Freiberg: Pokal-Aus – Simon Klostermann schockt die Blauen in der Verlängerung

In der dritten Runde des WFV-Pokals hatten sich die Stuttgarter Kickers bei Oberligist Normannia Gmünd nach Verlängerung mit 3:1 durchgesetzt. Diesmal machten die Blauen im Achtelfinale gegen Regionalligist SGV Freiberg erneut Überstunden – zogen aber nach 120 Minuten den Kürzeren: 1:3. „Das Aus ist sehr bitter, nach der guten ersten Halbzeit war es einfach zu wenig von uns. Der Bruch in unserem Spiel ist schwer zu erklären. Auch die zwei Gegentore nach Standardsituationen dürfen uns nicht passieren“, ärgerte sich Kapitän Nico Blank.

„Die Niederlage tut weh, wirft uns aber nicht um. Wir kennen unsere Themen, wir müssen vor allem weiter an unserer Zielstrebigkeit und Durchschlagskraft arbeiten“, ergänzte Marco Wildersinn.

Der Kickers-Coach hatte seine Elf gegenüber dem 0:0 in Göppingen auf fünf Positionen verändert. Torwart Leon Neaime, David Tomic, Nevio Schembri, Meris Skenderovic und Flamur Berisha rückten in die Anfangsformation.

Berisha trifft zum 1:0

Das 1:0 für die Kickers vor 2550 Zuschauern fiel in der 16. Minute. Eine kurz ausgeführte Ecke von Per Lockl nahm der technisch starke Tomic an, setzte sich im Strafraum durch, passte nach innen und Berisha drückte den Ball über die Linie. Sowohl Tomic als auch Berisha standen schon beim SGV unter Vertrag. Danach sahen die Zuschauer bis zur Pause nicht gerade einen packenden Pokalfight. Viel spielte sich zwischen den Strafräumen ab. Zweimal konnte sich Neaime bei Freiberger Chancen von David Pisot (31.) und Hilal El-Helwe (38.) auszeichnen.

Aus der Kabine kamen die Kickers zunächst mit Schwung und zwei guten Chancen durch Schembri (56.) und Tomic (60.). „Da hätten wir den Sack zumachen müssen“, sagte Blank. Stattdessen erzielten die nun stärker werdenden Freiberger das Tor. Nach einer Ecke des auffälligen Mittelfeldstrategen und Standardspezialisten Niklas Tarnat traf der eingewechselte Ex-Ulmer Tino Bradara per Kopf zum 1:1 (66.). Der Ausgleich gab der Elf von Trainer Roland Seitz in der nun sehr umkämpften und intensiven Partie auf Augenhöhe weiter Auftrieb. Bei den Kickers lief nicht mehr viel zusammen. In der Nachspielzeit der regulären Spielzeit hatten die Blauen viel Glück: David Kammerbauer rettete bei einem Schuss des eingewechselten Zeki Koca auf der Linie.

In der Verlängerung trafen die Freiberger dann in der 103. Minute zum 2:1. Einen langen Ball von Tarnat verlängerte Joker Simon Klostermann per Kopf zur SGV-Führung. Von diesem Schock erholten sich die Blauen nicht. Für die Entscheidung sorgte in der 111. Minute erneut Klostermann mit dem Treffer zum 3:1 – ein am Ende verdienter Sieg für den aktuellen Regionalliga-15. . „Hut ab vor meiner Mannschaft, was sie nach zuletzt drei Niederlagen in Serie in der Liga hier gezeigt hat“, lobte SGV-Coach Seitz sein Team.

Für die Kickers geht es nach dem sehr enttäuschenden Pokalabend und der früh verpassten Chance auf die DFB-Pokal-Teilnahme am Samstag in der Regionalliga weiter. Um 14 Uhr gastiert der TSV Steinbach Haiger bei den Blauen, die sich steigern müssen, wenn sie in der Liga ungeschlagenen bleiben wollen.

Aufstellung Kickers

Neaime – Blank, Awortwie-Grant, Behrendt, Kammerbauer – Tekerci (79. Kiefer), Lockl, Tomic (106. Mauersberger) – Schembri (79. de Sousa), Skenderovic (67. Kalajdzic), Berisha (71. Dicklhuber).

Termine

Pflichtspiele

Stuttgarter Kickers – Eintracht Frankfurt II 2:1, FC Esslingen – Kickers (0:5/WFV-Pokal, 2. Runde), FC 08 Homburg – Kickers 1:1, Kickers – FC 08 Villingen 1:0, FC Normannia Gmünd – Kickers 1:3 n. V., FC Gießen – Kickers 2:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 1:0, 1. Göppinger SV – Kickers 0:0, Kickers – SGV Freiberg 1:3 n.V. (WFV-Pokal-Achtelfinale), Kickers – TSV Steinbach Haiger (7. September, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (13. September, 19 Uhr), Kickers – FSV Frankfurt (21. September, 14 Uhr), SGV Freiberg – Kickers (28. September, 14 Uhr).

WFV-Pokal

Achtelfinale: Stuttgarter Kickers – SGV Freiberg 1:3 n.V., SSG Ulm – FC Blaubeuren (4. September, 18.30 Uhr), JC Donzdorf – SSV Reutlingen (11. September, 19 Uhr), TSV Riedlingen – Türkspor Neu-Ulm (18. September, 19 Uhr), TSV Frommern – TSG Backnang (18. September, 19 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – 1. Göppinger SV (16. Oktober, 19 Uhr). Bereits im Viertelfinale (2. April 2025) stehen Oberligist TSG Balingen und Verbandsligist FC Holzhausen. Weitere Termine: Halbfinale am 25. April 2025, Finale am 25. Mai 2025. (jüf)