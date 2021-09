9 Enttäuschung bei Markus Obernosterer und den Stuttgarter Kickers nach der 0:1-Niederlage in Pforzheim. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Pforzheim - Ramon Gehrmann redete nicht lange drumherum: „Wenn man 0:1 verliert und der Gegner noch einen Elfmeter verschießt, dann hat man zurecht verloren“, sagte der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers nach der 0:1(0:1)-Niederlage beim 1. CfR Pforzheim. Der ehemalige Kickers-Jugendspieler Salvatore Varese traf für den CfR nach zehn Minuten zum 1:0. Der eingewechselte Noah Lulic, ebenfalls ein ehemaliger Blauer, scheiterte mit einem Foulelfmeter in der 86. Minute an Torwart Ramon Castellucci. Doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. Damit haben die Kickers nach vier Spielen hintereinander ohne Niederlage (davon drei Siege) erstmals wieder verloren. Nach zwei Auswärtssiegen in Freiberg (1:0) und Backnang (3:1) blieb das Gehrmann-Team erstmals auf fremdem Platz ohne Zähler.

„Es war einfach zu wenig. Es fehlte uns das Zwingende“, sagte Gehrmann. In sechs Spielen sind seiner Mannschaft erst fünf Tore gelungen. Erstaunlicherweise benötigen die Kickers gewisses Spielglück, wie beim 1:0 gegen die Sport-Union Neckarsulm, um Spiele zu gewinnen. „Wir haben genügend Offensivpotenzial, warum wir aber so wenig Tore schießen – dafür habe ich direkt nach dem Spiel keine Erklärung. Im Vorjahr hatten wir weniger Offensivpotenzial und haben öfter getroffen.“ Auch der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht tat sich schwer mit Erklärungsversuchen und beschönigte genauso wie der Chefcoach nichts: „Die Niederlage ist definitiv verdient. Wir haben ein schlechtes Spiel gemacht, und leider war keiner in der Lage, Akzente zu setzen.“

Bereits am Mittwoch (19 Uhr) geht es für die Kickers beim FC 08 Villingen weiter. Nach dem Auftritt in Pforzheim steigt der Druck für alle Beteiligten.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos, Leist (30. Polauke), Kolbe, Kammerbauer – Dicklhuber, Campagna, Colic (62. Riedinger), Obernosterer (62. Riehle) – Baroudi, Tunjic (76. Braig).