Nach der 0:1-Niederlage in der Vorrunde bei Eintracht Frankfurt II waren die Stuttgarter Kickers 16 Mal hintereinander in der Fußball-Regionalliga ungeschlagen geblieben. Am Samstag gab es gegen den gleichen Gegner wieder eine Niederlage – 1:3 (0:3) vor 6530 Zuschauern. „Wir haben verdient verloren. Frankfurt war sehr abgezockt und hat ein super Umschaltspiel gezeigt. Wir haben nicht gut verteidigt“, sagte Trainer Mustafa Ünal, der sich bei den Fans bedankte: „Die Zuschauer haben uns super unterstützt und trotz des Rückstands ein feines Gespür gezeigt.“

Ünal hatte sein Team gegenüber dem 0:0 beim VfR Aalen auf fünf Positionen verändert. Die nach ihren Sperren wieder spielberechtigten David Kammerbauer und Lukas Kiefer rückten wieder ins Team, genauso die wieder komplett fitten Christian Mauersberger und Sinan Tekerci. Kurzfristig musste David Braig krankheitsbedingt passen – für ihn stürmte Niklas Antlitz.

Die Partie begann denkbar schlecht für die Blauen. Bereits in der dritten Minute mussten sie den 0:1-Rückstand hinnehmen. Jakob Bookjans verwandelte für die Elf von Trainer Kristjan Glibo einen Foulelfmeter. David Kammerbauer hatte Nino Cassaniti im Strafraum zu Fall gebracht. Danach versuchten die Kickers Druck zu machen, hatten viel Ballbesitz, doch die Eintracht machte geschickt die Räume eng, brachte immer ein Bein dazwischen. Die Ünal-Elf spielte nicht entschlossen und zielstrebig genug.

Klare Chancen blieben auf beiden Seiten Mangelware. Doch vor der Halbzeit schlug die SGE zweimal zu und nutzte individuelle Fehler eiskalt. Bei den Toren von Maximilian Brauburger (44.) und Louis Kolbe (45.) sah die Kickers-Hintermannschaft gar nicht gut aus und wirkte verunsichert.

Unmittelbar nach der Pause vergab Noel Futkeu zwei gute Chancen für die Eintracht, ehe die Kickers einen Elfmeter bekamen. Doch Kevin Dicklhuber scheiterte an Torwart Kaua-Morais Vieira Dos Santos, den Nachschuss donnerte der Kapitän, der nach der Halbzeit in den Sturm rückte, an die Latte. Es passte zu diesem gebrauchten Tag, an dem einfach nichts klappen sollte. „Geht der Elfer rein, hätte es noch einmal heiß werden können“, sagte Eintracht-Coach Glibo.

Die Kickers ließen sich trotz des klaren Rückstands nicht hängen, kämpften unverdrossen weiter. Trotz insgesamt 18 Ecken und klarer Chancen durch Marcel Schmidts, Sinan Tekerci und zweimal Dennis De Sousa wollte der Ball an diesem Nachmittag lange Zeit einfach nicht über die Linie. Lediglich dem eingewechselten Daniel Kalajdzic gelang in der 89. Minute das Ehrentor zum 1:3. „In der zweiten Halbzeit hat sich die Mannschaft deutlich gesteigert. Es war aber klar, dass wir nicht alle Spiele gewinnen können“, sagte Sportdirektor Marc Stein.

Die Fans verabschiedeten die Mannschaft nach dem Ausrutscher dennoch mit viel Applaus. Aber klar ist: Die Blauen müssen sich gewaltig steigern und schnell wieder in die Spur kommen, um im weiteren Saisonverlauf an der Tabellenspitze zu bleiben.

Karsamstag in Hoffenheim

Dabei hat es die nächste Partie in sich: Sie führt die Kickers am Karsamstag (14 Uhr/Dietmar-Hopp-Stadion) zu Verfolger TSG 1899 Hoffenheim II. Das Team aus dem Kraichgau hat fünf Punkte Rückstand auf die Blauen allerdings noch das Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger (17. April) in der Hinterhand.

Aufstellung Kickers

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe, Kammerbauer – Kiefer (78. Ramusovic) – Dicklhuber (70. Berisha), Blank (70. De Sousa), Tekerci, Mauersberger (70. De Sousa) – Antlitz (46. Loris Maier). Bank Neaime, Campagna, Kohler, Borac.

Regionalliga-Spielplan

Bisherige Spiele

Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – TuS Koblenz 7:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, TSV Steinbach Haiger – Kickers 1:3, Kickers – TSG Balingen 2:2, Kickers – VfR Aalen 0:0, Eintracht Frankfurt II – Kickers 1:0, Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II 1:0, SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 3:0, Bahlinger SC – Kickers 1:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:0, VfB Stuttgart II – Kickers 0:2, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:2, SGV Freiberg – Kickers 0:2, Kickers – FC 08 Homburg 2:2, Kickers – Kickers Offenbach 1:0, TuS Koblenz – Kickers 0:0, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 1:4, Kickers – KSV Hessen Kassel 2:1, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:0, TSG Balingen – Kickers 1:2, VfR Aalen – Kickers 0:0, Kickers – Eintracht Frankfurt II 1:3.

Künftige Spiele

TSG 1899 Hoffenheim II – Kickers (Samstag, 30. März, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Mittwoch, 3. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (Sonntag, 7. April, 14 Uhr), Kickers – Bahlinger SC (Freitag, 12. April, 19 Uhr), FSV Frankfurt – Kickers (Sonntag, 21. April, 14 Uhr), Kickers – VfB Stuttgart II (26. bis 28. April), FC-Astoria Walldorf – Kickers (3. bis 5. Mai), Kickers – SGV Freiberg (11. Mai), FC 08 Homburg – Kickers (18. Mai). (jüf)

WFV-Pokal

Viertelfinale: Kickers – SSV Ulm 1846 (Dienstag, 16. April, 19 Uhr). (jüf)