1 Großaspachs Hakan Kutlu (li.) beim 0:3 im Hinspiel im Zweikampf mit Kickers-Verteidiger David Kammerbauer – schaffen beide Teams den Aufstieg? Foto: Baumann/Julia Rahn

Für die Stuttgarter Kickers wird der Regionalliga-Direktaufstieg im Zweikampf mit der SG Sonnenhof Großaspach immer wahrscheinlicher. Auch der Vizemeister hat die Chance, über die Aufstiegsrunde den Sprung nach oben zu schaffen. Wir nennen einige Punkte, die sich eine Etage höher ändern würden.









Sieben Spieltage vor Ende der Fußball-Oberligasaison beträgt der Vorsprung der Stuttgarter Kickers auf die SG Sonnenhof Großaspach zehn Punkte. Zudem weisen die Blauen auch noch die um 50 Treffer bessere Tordifferenz auf. Nach dem Patzer des schärfsten Verfolgers beim 0:1 in Offenburg spricht endgültig so gut wie alles für einen Direktaufstieg der Blauen. Egal, wie es ausgeht: Der Vizemeister bekommt auf alle Fälle die Chance, über den Umweg Aufstiegsrunde ebenfalls den Sprung nach oben zu schaffen. Wobei die Kickers bei diesem Dreiervergleich mit den Zweitplatzierten aus Hessen und Rheinland-Pfalz/Saar schon zweimal gescheitert sind (2019 in Alzenau und 2022 in Trier). Wir haben einige Punkte zusammengestellt, die sich in der Regionalliga ändern würden.