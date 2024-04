1 Die Kickers (Sinan Tekerci/re. gegen Tim Kirchner) schlugen Anfang März den TSV Steinbach Haiger mit 4:0 – am Mittwoch besiegte Steinbach die TSG Hoffenheim II. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die TSG 1899 Hoffenheim II patzt im Nachholspiel beim TSV Steinbach Haiger. Dadurch bleiben die Stuttgarter Kickers Tabellenführer und können den Aufstieg fünf Spieltage vor Schluss wieder aus eigener Kraft schaffen.









Die Stuttgarter Kickers haben am Mittwoch nicht gespielt, konnten aber dennoch jubeln: Die TSG 1899 Hoffenheim II hat ihr Nachholspiel in der Fußball-Regionalliga beim TSV Steinbach Haiger mit 0:1 (0:0) verloren. Dadurch bleiben die Blauen fünf Spieltage vor Saisonende mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze.