Stuttgarter Kickers: Transfer perfekt – Meris Skenderovic verstärkt die Blauen

1 Stürmer Meris Skenderovic war zuletzt für den Halleschen FC am Ball. Foto: //Gabor Krieg

Jetzt ist der Transfer auch formal besiegelt. Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers sichert sich die Dienste von Meris Skenderovic – und ist damit in der Offensive variabler aufgestellt.









Der Wechsel hatte sich seit Tagen angedeutet, nun ist er in trockenen Tüchern: Stürmer Meris Skenderovic hat bei Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers am Dienstag einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Am Nachmittag nahm er bereits am Training teil. Möglich, dass er schon am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) im Heimspiel gegen den FC-Astoria Walldorf im Kader steht.