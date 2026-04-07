Stuttgarter Kickers: Steigt Wolfgang Geiger im Nachwuchsbereich der Blauen ein?

Als Co-Trainer, Sportlicher Leiter und Chefscout war Wolfgang Geiger für einige Proficlubs tätig. Nun ist er bei den Stuttgarter Kickers für den Nachwuchsbereich heiß im Gespräch.
Wolfgang Geiger gehört zu den größten Fußballexperten in Württemberg. Und der Mann aus Rottenburg-Kiebingen arbeitete meistens im Hintergrund. Nun soll der 68-Jährige nach Informationen unserer Redaktion sein Wissen beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers einbringen. Und zwar hauptsächlich im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ).