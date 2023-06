1 Wird Markus Obernosterer (re.) in der neuen Saison noch für die Kickers am Ball sein? Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers befinden sich in der Sommerpause, mit dem Trainingsstart am 28. Juni beginnt für den Aufsteiger die Vorbereitung auf die neue Regionalligasaison. Mit welchem Kader und welchem Trainerteam?









Am 28. Juni bittet Trainer Mustafa Ünal die Spieler der Stuttgarter Kickers zum ersten Training nach der Sommerpause. Dann startet für den Aufsteiger die Vorbereitung auf die am 5. August beginnende neue Saison in der Fußball-Regionalliga. Sowohl im Kader als auch im Trainerteam gibt es noch Fragezeichen. Klar ist, dass der bisherige Co- und U-19-Trainer Yannick Dreyer als U-15-Coach ins Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des 1. FSV Mainz 05 wechselt. Als Nachfolger im Gespräch ist nach wie vor Sven Ackermann. Der 42-Jährige war zuletzt Coach beim FV Illertissen II, hat für die neue Saison aber eigentlich schon beim Bayernligisten FC Gundelfingen zugesagt. Ebenfalls ein Thema ist der 35 Jahre alte Sandro Stuppia (zuletzt U-19-Coach beim SV Wehen Wiesbaden), der auch schon beim VfR Aalen und bei Eintracht Frankfurt im Nachwuchsbereich arbeitete. Sportdirektor Marc Stein wollte Namen nicht kommentieren, sagte aber: „Wir sind in guten Gesprächen, spätestens zum Trainingsauftakt haben wir Klarheit.“