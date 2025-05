FC 08 Villingen Jugend Noch zwei Spiele in der DFB-Nachwuchsliga – dann nach Spanien

Die B-Junioren empfangen abschließend am Mittwoch den SV Sandhausen und fahren am Samstag noch nach Darmstadt. Maksim Semenov spielt bei der DFB-Sichtung in Duisburg.