1 Sportdirektor Marc Stein (li.) und Trainer Mustafa Ünal wollen in dieser Woche alles für die Rückkehr in die Erfolgsspur tun. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Das Rätselraten ist groß. Warum kommen die Stuttgarter Kickers nicht mehr an ihr Leistungslimit? Trainer Mustafa Ünal und Sportdirektor Marc Stein äußern sich vor dem letzten Saison-Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den SGV Freiberg.









Am Montag stand kein Training auf dem Programm. Dafür andere Dinge. „Spiel verarbeiten, Kopf frei bekommen, überlegen, wie wir den Bock wieder umstoßen können“, sagte Trainer Mustafa Ünal. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers gab sich am Tag nach dem so enttäuschenden 2:3 beim FC-Astoria Walldorf aufgeräumt und gleichzeitig kämpferisch. „Ich werde alles tun, alle Register ziehen, damit wir die letzten beiden Saisonspiele gewinnen“, versprach Ünal. Dann machte der 40-Jährige eine kurze Pause und ergänzte: „Das Ganze ist ja irgendwie verrückt. Wir können am Samstag sogar Meister werden.“