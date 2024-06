Stuttgarter Kickers: So lief das Testspiel bei der TSG Backnang

15 Dennis de Sousa (li., gegen Backnangs Kapitän Julian Geldner) erzielt vor der Pause zwei Tore für die Stuttgarter Kickers. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Regionalligist Stuttgarter Kickers gewinnt auch sein zweites Testspiel deutlich und souverän. Dem 12:2 beim Landesligisten TSV Bernhausen lässt das Team von Trainer Marco Wildersinn ein 5:0 bei Oberligist TSG Backnang folgen.









Am vergangenen Freitag spielte die TSG Backnang im Testspiel gegen Drittliga-Aufsteiger VfB Stuttgart II 0:0. Zwei Tage später gab es für den Oberligisten gegen Regionalligist Stuttgarter Kickers ein 0:5. „Das Spiel gegen den VfB steckte uns noch in den Knochen“, sagte Backnangs Sportlicher Leiter Marc Erdmann, der Lob an die Blauen verteilte: „Sie wirkten zielstrebiger, variabler im Angriffsspiel und auch physisch stärker als der der VfB im Spiel am Freitag, in dem wir viel weniger zugelassen haben.“