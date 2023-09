1 David Braig kann nicht für die Kickers am Ball sein. Foto:

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers muss in nächster Zeit auf Stürmer David Braig verzichten. Sein Muskelfaserris lässt bis auf weiteres kein Training zu.











Link kopiert



Die Magnetresonanztomographie (MRT) am Dienstag brachte die zu erwartende Diagnose: Stürmer David Braig fehlt dem Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers wegen eines Muskelfaserrisses an der Oberschenkel-Rückseite in der nächsten Zeit. „David wird zumindest in den kommenden zwei Wochen nicht trainieren. Wir hoffen, dass wir es mit ein bisschen Ruhe in den Griff bekommen“, sagte Sportdirektor Marc Stein. Danach sehe man weiter. Realistische betrachtet muss man mit einer Ausfallzeit von vier Wochen rechnen.