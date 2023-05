Es mag Menschen geben, denen die Feierlichkeiten der Stuttgarter Kickers etwas zu ausgedehnt erscheinen – schließlich hat der ehemalige Bundesligist „nur“ endlich die Fußball-Oberliga verlassen. Doch die Freude über die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga hängt mit den vielen Tiefschlägen zusammen, die der Verein in den vergangenen Jahren serienweise erleiden musste.

6650 Zuschauer im Stadion

Am Samstag rund um das 1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach feierte jedenfalls der allergrößte Teil der 6650 Zuschauer im Gazi-Stadion auf der Waldau eine Party in Blau. Vom Württembergischen Fußball-Verband (WFV) gab es von Präsident Matthias Schöck den Wimpel für die württembergische Meisterschaft und vom Spielausschussvorsitzenden Harald Müller die Schale. Der gab dann gleich das Motto für die neue Saison in der Regionalliga aus: „Oben bleiben!“

Zwei Oberligaspiele stehen in dieser Saison noch aus. Am kommenden Samstag daheim gegen den FC 08 Villingen und am 27. Mai beim Freiburger FC (jeweils 15.30 Uhr). Das Finale um den WFV-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen steigt dann am 3. Juni (16.15 Uhr) im Gazi-Stadion. Klappt es mit dem Double, ist die nächste Party in Blau auf der Waldau garantiert.

