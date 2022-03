9 Mijo Tunjic (li.) und Kevin Dicklhuber jubeln in Ravensburg für die Kickers – beide Offensivspieler erzielten jeweils ein Tor. Foto: imago/Eibner

Das unglückliche 1:2 im Hit gegen den SGV Freiberg hat bei den Stuttgarter Kickers keine Spuren hinterlassen. Im Gegenteil: Beim FV Ravensburg fährt der Fußball-Oberligist mit einem souveränen Auftritt ein ungefährdetes 3:0 ein.















So ein Gegentreffer in der achten Minute der Nachspielzeit kann schon aufs Gemüt schlagen. Doch die Stuttgarter Kickers haben auf die unglückliche 1:2-Niederlage im Spitzenspiel am vergangenen Mittwoch gegen den SGV Freiberg sofort eine positive Reaktion folgen lassen: Im Auswärtsspiel beim allerdings Corona geschwächten FV Ravensburg zeigten die Blauen einen von der ersten bis zur letzten Minute beherzten und dominanten Auftritt. Der Lohn ein 3:0(1:0)-Sieg. Dadurch blieb die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal zum 14. Mal in dieser Saison in einem Punktspiel ohne Gegentor. „Die Mannschaft hat das sehr ordentlich gemacht, es war wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass uns die Niederlage gegen Freiberg nicht aus der Bahn wirft“, sagte der Sportdirektor Marc Stein. „Zuverlässig, seriös und mit Leidenschaft hat die Mannschaft ihre Aufgabe gelöst, als wäre das Spiel am Mittwoch gar nicht gewesen“, ergänzte Trainer Mustafa Ünal.

Auch Freiberg gewinnt 3:0

Da auch der SGV Freiberg beim SSV Reutlingen mit 3:0 gewann, hat sich an der Tabellenspitze am Drei-Punkt-Vorsprung des SGV auf die Kickers nichts geändert. Das Kickers-Polster auf Platz drei ist durch das 1:1 des 1. Göppinger SV bei der Sport-Union Neckarsulm allerdings auf zwölf Punkte angewachsen.

Ohne die grippekranken Ruben Reisig und Paul Polauke (beide mit negativen Corona-Tests) hatten die Kickers schon in der ersten Viertelstunde drei gute Chancen, die sie allerdings nicht nutzen konnten. Mit einem präzisen 17-m-Schuss brach Kapitän Mijo Tunjic in der 29. Minuten den Bann – sein viertes Saisontor bedeutete das 1:0.

Doppelschlag entscheidet Spiel

Nach der Pause sorgte ein Doppelschlag für die Entscheidung. Erst traf Kevin Dicklhuber nach Vorarbeit von Konrad Riehle mit seinem neunten Saisontor zum 2:0 (62.), dann legte David Braig (64.) mit dem 3:0 nach. Die Blauen spielten die Partie souverän zu Ende, ließen praktisch über die gesamte Spielzeit so gut wie keine Torchance der Oberschwaben zu, die auch ohne ihren Corona-kranken Chefcoach Steffen Wohlfarth auskommen mussten.

Samstag kommt Villingen

Weiter geht es für die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr): Dann kommt der FC 08 Villingen ins Gazi-Stadion auf die Waldau. Dann dürfte auch Malte Moos wieder dabei sei. Der Rechtsverteidiger wurde in Ravensburg wegen Oberschenkelproblemen kurz nach der Pause ausgewechselt.

Kickers-Aufstellung

Castellucci – Moos (52. Riedinger), Zagaria, Kolbe (77. Blank), Kammerbauer – Campagna – Braig (77. Hoxha), Tunjic, Colic, Riehle (77. Blank) – Dicklhuber.

Wir haben Fotos vom Duell FVR – SVK. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Restprogramm von Kickers und SGV

19. März 14 Uhr: Kickers – FC 08 Villingen, 14 Uhr: SGV Freiberg – TSG Backnang.

26. März 15.30 Uhr: SV Linx – Kickers, 14 Uhr: FV Ravensburg – SGV

2. April 14 Uhr: Kickers – 1 . FC Rielasingen-Arlen, 14 Uhr: SGV – FC 08 Villingen.

9. April 14 Uhr: Sport-Union Neckarsulm – Kickers, 15.30 Uhr: SV Linx – SGV.

14. April 19 Uhr: Kickers – 1. CfR Pforzheim, 18 Uhr: SGV – 1. FC Rielasingen-Arlen.

18. April 15.30 Uhr: Freiburger FC – Kickers, 15.30 Uhr: SU Neckarsulm – SGV.

23. April 14 Uhr: Kickers – TSV Ilshofen, 14 Uhr: SGV – 1. CfR Pforzheim.

27. April 18.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – Kickers, 18.30 Uhr: Freiburger FC – SGV.

30. April 14 Uhr: Kickers – FSV 08 Bietigheim-Bissingen, 14 Uhr: SGV – TSV Ilshofen.

7. Mai 14 Uhr: 1. Göppinger SV – Kickers, 15.30 Uhr: 1. FC Bruchsal – SGV.

14. Mai 14 Uhr: Kickers – FV Lörrach-Brombach, 14 Uhr: SGV – FSV 08 Bissingen.

21. Mai 15.30 Uhr: FC Nöttingen – Kickers, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV.

28. Mai 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach.

4. Juni 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV.