19 Harthausens Swen Schraitle (li.) gegen Kickers-Kapitän Nico Blank: So umkämpft war das einseitige Testspiel äußerst selten. Wir haben noch mehr Fotos in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch! Foto: Baumann/Alexander Keppler

Von vornherein war klar, dass es nur um die Höhe des Sieges ging. Am Ende gewinnt Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers den Test beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Harthausen mit 24:0. Jetzt geht ins Trainingslager.















Link kopiert

Die ersten beiden Hürden waren deutlich höher: Mit jeweils 3:0 hatten die Stuttgarter Kickers die Testspiele beim Oberligarivalen TSG Backnang und gegen Drittligist SC Freiburg gewonnen. Dass es am Samstag im Jubiläumsspiel beim Bezirksliga-Aufsteiger TSV Harthausen deutlich höher ausgehen würde, war zu erwarten. Am Ende gewann die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal mit 24:0 (8:0).

Die Tore bei diesem Schützenfest erzielten vor der Pause Luigi Campagna (5.,/Foulelfmeter, 20., 24.), Flamur Berisha (13., 16., 22.), Typron Profis (9.), und Nico Blank (38.). Nach dem Wechsel trafen Halim Erolglu (48., 68.), Kevin Dicklhuber (51.,79.), Ivo Colic (58., 85., 87.), Lukas Kiefer (72.), Dino Nuhanovic (75., 79., 88.) sowie fünfmal Markus Obernosterer (55., 64., 83., 89., 90.).

Im Kader der Blauen standen auch die beiden Gastspieler Melesse Frauendorf (Rechtsverteidiger/TSG 1899 Hoffenheim II) und Stürmer Dino Nuhanovic (Stürmer/zuletzt VfL Wolfsburg, U19). Torwart Maximilian Otto (leichte Gehirnerschütterung) und der angeschlagene Offensivmann David Braig. Beide steigen am Montag wieder ein. Dann geht es für eine knappe Woche ins Trainingslager nach Tauberbischofsheim.

Castellucci – Moos, Polauke, Kececi, Frauendorf – Riehle, Blank, Campagna, Berisha – Loris Maier, Profis.

Zunächst auf der Bank: Nreca-Bisinger, Kammerbauer, Zagaria, Colic, Dicklhuber, Obernosterer, Kolbe, Leon Maier, Kiefer, Nuhanovic, Eroglu.

Kickers-Kader (aktueller Stand)

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, David Nreca-Bisinger (Neuzugang SG Sonnenhof Großaspach).

Abwehr Malte Moos, Denis Zagaria, Niklas Kolbe, David Kammerbauer, Paul Polauke, Julian Leist, Marian Riedinger, Oguzhan Kececi (eigene U19).

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Lukas Kiefer (Neuzugang SSV Ulm 1846), Leon Maier (Neuzugang TSG Backnang), Ivo Colic, Markus Obernosterer, Torben Hohoch (eigene U19).

Sturm Kevin Dicklhuber, David Braig, Loris Maier (Neuzugang TSG Backnang), Flamur Berisha (Neuzugang SGV Freiberg), Tyron Profis (zurück nach Ausleihe an den 1. Göppinger SV), Halim Eroglu (eigene U19), Konrad Riehle.

Abgänge Thomas Bromma, Nick Rudloff (beide Ziel unbekannt), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Niklas Benkeser (TSG Backnang), Mohamed Baroudi, Ruben Reisig, Lirim Hoxha (alle SGV Freiberg).

Vorbereitungs-Fahrplan

Termine

Testspiel: TSG Backnang – Stuttgarter Kickers 0:3. Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers 0:3. TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim. 16. Juli (15.30 Uhr), Testspiel in Elversberg: SV Elversberg – Kickers. 23. Juli (15.30 Uhr), erste WFV-Pokal-Runde: Spvgg Trossingen – Kickers. 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August, zweite WFV-Pokal-Runde: TSG Tübingen/VfL Nagold – Spvgg Trossingen/Kickers. (jüf)