Stuttgarter Kickers: Oskar Hencke wechselt zur TSG Hoffenheim

Bei Oskar Hencke von den Stuttgarter Kickers machen die Kraichgauer das Rennen. Der 18-jährige Offensivspieler soll über das Drittliga-Team der TSG entwickelt werden.

Es wurde lange Zeit verhandelt, nach dem medizinischen Check am Montag war am letzten Tag der Wechselfrist dann endgültig alles klar: Oskar Hencke verlässt mit sofortiger Wirkung den Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an. Am Offensivmann hatten unter anderem auch der VfB Stuttgart und Zweitligist SC Paderborn Interesse gezeigt.

Am Ende macht der Bundesligist aus dem Kraichgau das Rennen, der den 18-Jährigen über seine Drittligamannschaft entwickeln möchte. Die Ablösesumme liegt nach Informationen unserer Redaktion im mittleren sechsstelligen Bereich.

Hencke spielte seit der U12 bei den Kickers. In dieser Saison kam er 15 Mal in der Regionalligamannschaft zum Einsatz. Er gilt als Typ Straßenfußballer, der am Ball mit seiner Spontanität für Überraschungseffekt sorgt.

„Oskar ist ein Paradebeispiel für unsere Nachwuchsarbeit. Er trägt das Kickers-Trikot seit der U12, hat sich kontinuierlich weiterentwickelt und sich seinen Platz im Regionalliga-Team mit großem Einsatz und Leistungsbereitschaft verdient“, sagt Lutz Siebrecht, der Geschäftsführer Sport der Kickers: „Wir sind stolz auf seinen Weg und wünschen ihm, dass er sich bei der TSG Hoffenheim zu einem Bundesligaspieler entwickelt und persönlich alles Gute.“