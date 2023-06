An diesem Samstag (16.15 Uhr/ARD-Konferenz) will der Fußball-Oberliga-Meister Stuttgarter Kickers gegen Regionalligist TSG Balingen seinen Titel im WFV-Pokal-Endspiel verteidigen und in den DFB-Pokal einziehen. Vielleicht ist dies der Grund, warum sich die Blauen mit Personalentscheidungen bedeckt halten und noch keinen Neuzugang vermeldet haben. Nach Informationen unserer Redaktion sind die Kickers aber zumindest mit zwei Spielern einig. Der eine ist Torwart Felix Dornebusch.

Keeper mit Gardemaß

Der 28-Jährige spielte zuletzt beim Drittliga-Absteiger VfB Oldenburg, davor stand er beim niederländischen Erstligisten Fortuna Sittard unter Vertrag. Fußballerisch ausgebildet wurde der 1,93-m-Mann in der Jugend des FC Schalke 04 und des VfL Bochum. Für den VfL sowie beim 1. FC Nürnberg und bei Eintracht Braunschweig war Dornebusch in der zweiten Liga am Ball, ehe er sich für einen Wechsel in die Niederlande entschied. In Oldenburg wurde sein Abgang bereits offiziell bekannt gegeben – und bedauert.

Der zweite Spieler, der vor einem Wechsel zu den Kickers steht, ist Christian Mauersberger. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers beim SGV Freiberg läuft aus – er wird den Regionalligisten definitiv verlassen. Der 28-Jährige gilt als kleiner, weniger, dynamischer Spieler mit tiefem Schwerpunkt, der seine Qualitäten als Vorbereiter hat. Dass die Kickers liebend gerne Mittelfeldmann Ruben Reisig zurückholen würden, ist ein offenes Geheimnis. Doch sein Vertrag in Freiberg läuft nicht aus, im Gegensatz um Arbeitspapier von Mauersberger.

Für den 1,93 Meter großen Reisig spricht unter anderem seine Körpergröße. Denn in diesem Bereich wollen die Blauen eine Etage höher zulegen. Daher auch die Überlegungen zwischen den Pfosten, über die die aktuellen Keeper vom Verein in Kenntnis gesetzt wurden. Ramon Castellucci (1,86 Meter) und Maximilian Otto (1,85 Meter) sind für Torhüter relativ klein. Beide haben einen gültigen Vertrag, genauso wie das Top-Talent, der 1,93-Meter-Mann Leon Neaime, der aus der eigenen U19 aufrückt. Ebenfalls noch vertraglich an die Kickers gebunden ist Keeper David Nreca-Bisinger, der aber auf der Suche nach einem neuen Verein ist. Zur Probe trainierte er bereits beim TSV Steinbach Haiger und beim SC Paderborn II mit.

Wohin geht Nreca-Bisinger?

Selbst wenn Nreca-Bisinger wie erwartet den Verein verlässt ist durch die Verpflichtung von Dornebusch immer noch zumindest ein Keeper zu viel an Bord. Bei den Kickers möchte sich zu all den Personalien aktuell keiner äußern.

Auch die Vertragsverlängerung mit dem defensiven Mittelfeldspieler Luigi Campagna wird nicht bestätigt, offen ist die Zukunft des offensiven Mittelfeldspielers Ivo Colic. Aufgrund des Überangebots im zentralen Mittelfeld – neben Campagna und Colic spielen auf dieser Position auch Lukas Kiefer, Nico Blank, Markus Obernosterer sowie die Nachwuchskräfte Torben Hohloch, Jonas Kohler, Philipp Seemann und Marko Plic – sind Leihgeschäfte mit Blick auf das Thema Spielpraxis unabdingbar.

Antlitz hat Vertrag in Walldorf

Auf alle Fälle soll auch im Sturm noch ein Neuzugang für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal verpflichtet werden. An Niklas Antlitz (14 Saisontreffer) von Regionalligist FC Astoria Walldorf gab es Interesse, der 23-Jährige hat aber noch Vertrag beim Regionalligisten über die Saison hinaus und eine Ausstiegsklausel kann er nur ziehen beim Angebot eines Drittligisten.

Doch zunächst konzentriert sich bei den Kickers alles auf das WFV-Pokal-Finale gegen die TSG Balingen. Der Einzug in den DFB-Pokal würde mit Blick auf die Personalplanungen neue Möglichkeiten eröffnen.