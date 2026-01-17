Stuttgarter Kickers: Nach 0:3 noch 4:3 – Kickers gewinnen Test gegen Young Boys Reutlingen

Die Stuttgarter Kickers liegen im ersten Test nach der Winterpause gegen Young Boys Reutlingen nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, drehen die Partie aber noch und gewinnen mit 4:3.

Am Ende stand ein 4:3-Sieg. Doch schlimmer hätten die ersten Testspielminuten für die Stuttgarter Kickers nach der Winterpause nicht losgehen können. Nach vier Minuten war der Fußball-Regionalligist gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen durch Tore von Hakan Aktepe und Adil Iggoute mit 0:2 zurück gelegen, nach einer halben Stunde ließ Aktepe seinen zweiten Treffer für das Team von Trainer Volker Grimminger zum 0:3 folgen. „Wir waren nicht im Spiel, die Reutlinger kamen frei zum Abschluss“, sagte Kickers-Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.

Unsere Empfehlung für Sie Regionalligist Stuttgarter Kickers Darum zog Rainer Lorz seine Aufsichtsrats-Kandidatur zurück Rainer Lorz hatte sich bereit erklärt, für den Aufsichtsrat der Regionalliga Südwest zu kandidieren. Kurz vor der Wahl zog der Kickers-Präsident zurück – das sind die Hintergründe. Dann erst wachten die Kickers vor den 200 Zuschauern im ADM-Sportark auf. David Braig verwandelte einen an Lirijon Abdullahu verursachten Foulelfmeter zum 1:3 (35.). Meris Skenderovic verkürzte auf 2:3 (64.), Marlon Faß gelang der Ausgleich (79.), David Tomic erzielte sogar noch den 4:3-Siegtreffer für das Team von Chefcoach Marco Wildersinn. „Wir sind nach der Pause besser ins Spiel gekommen, insgesamt war es ein durchwachsener Test“, sagte Siebrecht.

Tomic, Mboob, Faß, Fundel (v.li.): Kickers-Jubel Foto: Baumann/Alexander Keppler

Young-Boys-Trainer Volker Grimminger zeigte sich insgesamt zufrieden: „Wir hätten gerne Unentschieden gespielt. Aber vor der Pause haben wir es mit unseren Balleroberungen richtig gut gemacht. Nach der Halbzeit merkte man dann den Zweiklassen-Unterschied – vor allem bei der Handlungsschnelligkeit.“ Entscheidender Mann bei den Kickers war für den Ex-VfB-Jugendspieler der eingewechselte Mittelfeldmotor Per Lockl: „Er nahm das Spiel in die Hand und spielte auch sehr gute Bälle in die Tiefe.“

https://youtu.be/KecsKmvspLg?t=8

Bei den Blauen wurde Torwart Felix Dornebusch nach überstandenem Kreuzbandriss noch geschont. Zu seinem Debüt kam Neuzugang Abdoulie Mboob. Siebrecht: „Er ist extrem schnell und hat versucht, Tempo ins Spiel zu bringen.“

Ihr nächstes Testspiel bestreiten die Kickers am kommenden Samstag (14 Uhr). Erneut im ADM-Sportpark kommt es dann zum Duell mit Oberligist 1. CfR Pforzheim.

Wir haben Fotos vom Testspielauftakt der Blauen. Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie!

Aufstellung Kickers

1. Halbzeit Neaime – Blank, Danquah, Schwab, Fundel – Kiefer, Zaiser – Schembri, Berisha, Mauersberger (31. Abdullahu) – Unsöld (31. Braig).

2.. Halbzeit Mitrovic – Udogu, Petrovic, Schwab (74. Fundel), Borac – Tomic, Lockl – Hencke, Abdullahu (61. Faß), Skenderovic – Braig (61. Mboob).

Termine

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Samstag, 24. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga), ADM-Sportpark. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Stuttgarter Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Stuttgarter Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u.a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)