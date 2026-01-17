Stuttgarter Kickers: Nach 0:3 noch 4:3 – Kickers gewinnen Test gegen Young Boys Reutlingen

Die Stuttgarter Kickers liegen im ersten Test nach der Winterpause gegen Young Boys Reutlingen nach einer halben Stunde mit 0:3 zurück, drehen die Partie aber noch und gewinnen mit 4:3.
Am Ende stand ein 4:3-Sieg. Doch schlimmer hätten die ersten Testspielminuten für die Stuttgarter Kickers nach der Winterpause nicht losgehen können. Nach vier Minuten war der Fußball-Regionalligist gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen durch Tore von Hakan Aktepe und Adil Iggoute mit 0:2 zurück gelegen, nach einer halben Stunde ließ Aktepe seinen zweiten Treffer für das Team von Trainer Volker Grimminger zum 0:3 folgen. „Wir waren nicht im Spiel, die Reutlinger kamen frei zum Abschluss“, sagte Kickers-Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.