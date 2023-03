1 Der Siegtorschütze: U19-Akteur Marko Pilic traf für die die Stuttgarter Kickers beim SV Oberachern per Kopf. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers haben auswärts beim SV Oberachern Schwierigkeiten und steuern auf ein Remis hin, gewinnen in den Schlussminuten aber noch mit 1:0. Ein Debütant erzielt das entscheidende Tor.









Die Stuttgarter Kickers haben ihr Auswärtsspiel beim SV Oberachern spät mit 1:0 (0:0) gewonnen. Sie hatten gegen den neuen Tabellen-13. der Fußball-Oberliga Schwierigkeiten, wahren durch den Sieg aber letztlich den Vorsprung von zehn Punkten auf Platz zwei.

Marko Pilic, U19-Nachwuchsspieler der Blauen, wurde direkt bei seinem Debüt in der fünften Liga zum entscheidenden Akteur. Drei Minuten nach seiner Einwechslung köpfte der 18-Jährige den Spitzenreiter in Führung (87.). „Das ist auch eine Qualität, ein Reifeprozess. Ich glaube, früher hätten wir solche Spiele nicht gewonnen. Aber jetzt sind wir wirklich so weit, dass wir auch Spiele, die knapp sind, am Schluss noch für uns entscheiden. Das freut uns natürlich auch. Solche Erkenntnisse sind wichtig“, sagte Kickers-Trainer Mustafa Ünal nach einer komplizierten Partie im Waldsee-Stadion.

Mustafa Ünal: „Wir haben uns extrem schwergetan“

Der 39-Jährige, der dieselbe Startelf wie beim jüngsten 3:0-Erfolg gegen den 1. CfR Pforzheim aufstellte, hatte bereits im Vorfeld mit einer anspruchsvollen Aufgabe beim abstiegsbedrohten Team aus dem Ortenaukreis gerechnet. Das bot vor allem im ersten Abschnitt eine beachtliche Leistung, konnte sein Chancenplus vor 660 Zuschauern aber nicht nutzen. Die Gäste steigerten sich nach der Pause etwas – doch der SVO blieb weiterhin gefährlich.

„Wir haben uns extrem schwergetan, weil wir überhaupt keinen guten Tag hatten. Wir haben dann aber viel über Kampf, Laufbereitschaft und Glaube gemacht und uns am Schluss natürlich mit dem 1:0 belohnt“, sagte der SVK-Coach, der allerdings anmerkte, dass seinen Spielern ein solcher Auftritt wie an diesem Wochenende auch mal zustehe.

Das sah auch Sportdirektor Marc Stein so: „Wir haben in den ersten zwei Spielen im neuen Jahr wirklich sehr gut performt und haben auch davor ganz viele Siege am Stück eingefahren. Da ist es dann auch mal okay, wenn man eine Halbzeit hat, die nicht so optimal ist am Anfang, in der wir einfach nicht so präsent waren, nicht gut gespielt haben.“

Da die zweitplatzierte SG Sonnenhof Großaspach beim FV Ravensburg mit 6:1 gewann, bleibt es bei den zehn Punkten Differenz zwischen den beiden Spitzenteams. Einfacher wird es für den FVR nicht: Am kommenden Samstag (14 Uhr) gastiert der Tabellenvorletzte in Degerloch.

Aufstellung Kickers

Otto – Moos, Leon Maier, Polauke, Kammerbauer – Campagna (55. Blank) – Dicklhuber, Kiefer (90.+3 Zagaria), Berisha (46. Riehle) – Eroglu (84. Pilic) – Loris Maier.

Bank: Nreca-Bisinger, Colic, Kohler, Guarino, Seemann.

So geht’s weiter

Oberliga-Restprogramm

Kickers – FV Ravensburg (25. März, 14 Uhr), ATSV Mutschelbach – Kickers (1. April, 15.30 Uhr), Kickers – FSV Hollenbach (6. April, 19 Uhr), Sport-Union Neckarsulm – Kickers (14. April, 19 Uhr), Kickers – Offenburger FV (22. April, 14 Uhr), 1. FC Rielasingen-Arlen – Kickers (26. April, 18.30 Uhr), Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen (20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers (27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Viertelfinale: Sport-Union Neckarsulm – Kickers (29. März, 19 Uhr), Türkspor Neu-Ulm – SSV Ehingen-Süd (29. März, 16.45 Uhr), FV Rot-Weiß Weiler – FC Normannia Gmünd (12. April, 17 Uhr), VfR Aalen – TSG Balingen (19. April, 19 Uhr), Halbfinale: Sieger Türkspor Neu-Ulm/SSV Ehingen-Süd – Sieger SUN/Kickers und Sieger Normannia Gmünd/RW Weiler – Sieger VfR Aalen/TSG Balingen (2./3 Mai). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)