Stuttgarter Kickers mit Kantersieg in Pforzheim

1 Der Ex-Freiberger Flamur Berisha brachte mit seinem Tore-Doppelpack die Kickers in Pforzheim auf die Siegerstraße. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Auf fremden Plätzen spielen die Stuttgarter Kickers effizient und erfolgreich. Mit dem 5:0 beim 1. CfR Pforzheim feiern die Blauen ihren dritten Sieg im dritten Auswärtsspiel. Nun soll gegen den SV Oberachern endlich der erste Heim-Dreier her.















Zu Hause zweimal nur 1:1 gegen den FC Nöttingen und die TSG Backnang, auswärts 4:0 beim FC Holzhausen, 1:0 beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen und nun sogar 5:0 (2:0) beim 1. CfR Pforzheim: Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers besticht auf fremden Plätzen mit hoher Effizienz. „Das Spiel war nicht so klar, wie es das Ergebnis vermuten lässt. Der Gegner war spielstark und mutig, der große Unterschied war, dass wir die Tore gemacht haben“, sagte Kickers-Coach Mustafa Ünal.

In Pforzheim stellte Flamur Berisha in der ausgeglichenen ersten Halbzeit die Weichen auf Sieg. Der Ex-Freiberger, der schon in Bissingen den Siegtreffer erzielt hatte, schnürte einen Tore-Doppelpack (19./31.). Nach der Pause legten die Blauen vor den 1010 zahlenden Zuschauern im Brötzinger Tal mit zwei schnellen Toren nach.

Erst traf der 19-jährige Oguzhan Kececi (48.), der für den gesperrten Luigi Campagna im defensiven Mittelfeld zum Einsatz kam, dann David Braig (51.). Für den Endstand sorgte Leon Maier (80.). Der Neuzugang von der TSG Backnang erzielte bei seinem ersten Punktspieleinsatz für die Kickers das 5:0.

„Kompliment an meine Mannschaft. Sie war ehrgeizig, willig und fokussiert“, lobte Ünal, der von keiner einfachen Woche unterm Fernsehturm sprach: „Gefühlt standen wir vor dem Abstieg, umso mehr freut mich die Reaktion der Mannschaft. Darauf bin ich stolz.“ CfR-Coach Volker Grimminger war dagegen bedient: „Ich bin maßlos enttäuscht. Wir haben in den entscheidenden Situationen versagt. Die Kickers machten 30 Grätschen, wir eine. Dies ist eine Frage der Willenskraft.“ Der Ex-Reutlinger kündigte eine härtere Gangart an: „Wir werden den Streichelkurs abstellen und zurück zur Arbeit kommen.“

Für die ungeschlagenen Blauen geht es am kommenden Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den SV Oberachern weiter, der am Samstag sein Heimspiel gegen Spitzenreiter SG Sonnenhof Großaspach mit 0:2 verlor. Nach dem fünften Sieg im fünften Spiel liegt das SG-Team von Trainer Evangelos Sbonias damit weiter vier Punkte vor den Kickers. Nicht nur deshalb ist gegen Oberachern der erste Heimsieg im dritten Anlauf Pflicht.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos (56. Leon Maier), Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Blank, Kececi – Riedinger (79. Obernosterer), Braig (68. Nieland), Berisha (64. Loris Maier) – Dicklhuber.

Nächste Kickers-Oberligaspiele

Vorrunde

3. September (14 Uhr): Kickers – SV Oberachern, 11. September (15 Uhr): FV Ravensburg – Kickers, 14. September (19 Uhr): Kickers – ATSV Mutschelbach, 17. September (14 Uhr): FSV Hollenbach – Kickers, 24. September (14 Uhr): Kickers – Sport-Union Neckarsulm, 1. Oktober (15.30 Uhr): Offenburger FV – Kickers, 8. Oktober (14 Uhr): Kickers – 1. FC Rielasingen-Arlen, 15. Oktober (14 Uhr): 1. Göppinger SV – Kickers, 22. Oktober 2022 (14 Uhr): Kickers – SSV Reutlingen, 29. Oktober (14 Uhr): SG Sonnenhof Großaspach – Kickers. (red)