9 Die Spieler der Stuttgarter Kickers bejubeln das Tor zum 2:1 durch Marian Riedinger. Foto: Baumann/Volker Müller

Zweites Auswärtsspiel, zweiter Sieg: Die Stuttgarter Kickers gewinnen mit 3:1 beim bisherigen Spitzenreiter TSG Backnang und wollen am Mittwoch endlich auch zu Hause treffen und dreifach punkten.

Backnang - Zu Hause 0:1 gegen den FC Astoria Walldorf II und 0:0 gegen den SSV Reutlingen, auswärts 1:0 beim SGV Freiberg und nun 3:1 beim bisherigen Tabellenführer TSG Backnang. Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers fühlt sich im bisherigen Saisonverlauf auf fremden Plätzen offensichtlich wohler. „Das war ein verdienter Sieg. Wir haben schlecht begonnen, doch insgesamt sind wir rundum zufrieden“, sagte der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht.

Die Blauen hatten vor den 1200 Zuschauern im Etzwiesenstadion einen Weckruf benötigt. Denn bereits nach fünf Minuten lagen sie durch ein Tor von Mert Tasdelen mit 0:1 im Rückstand. Es blieb zäh. Gut 20 Minuten benötigte die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann, um sich von dem Schock zu erholen. Spätestens nach einer halben Stunde nahmen die Kickers jedoch richtig an Fahrt auf. Die dritte klare Torchance verwertete Mohamed Baroudi auf Vorlage von Kevin Dicklhuber zum 1:1 (39.). Marian Riedinger, 2020 von der U19 des 1. FC Heidenheim nach Degerloch gekommen, legte nach Vorarbeit von Mijo Tunjic mit seinem Tor zum 2:1 schnell nach (43.).

Die Kickers blieben am Drücker. Und in der 48. Minute knallte Nico Blank den Ball an die Latte. Für die Vorentscheidung sorgte Mohamed Baroudi in der 66. Minute. Auf Vorlage von Tunjic erzielte der letztjährige U-19-Stürmer sein zweites Tor zum 3:1, was den Endstand bedeutete. „Der Kickers-Sieg war verdient. Wir waren ersatzgeschwächt und nicht in Topform. Die auch spielerisch starken Blauen sind einfach nicht unsere Kragenweite“, sagte Backnangs Sportvorstand Marc Erdmann.

Die Kickers hatten auf Stammkeeper Roman Castellucci wegen einer im Training erlittenen Schulterverletzung verzichten müssen. Möglicherweise wird er 14 Tage ausfallen. Für ihn stand Thomas Bromma zwischen den Pfosten. Der defensive Mittelfeldspieler Luigi Campagna fehlte wegen der Hochzeit seines Bruders, auf der er Trauzeuge war. Die Abwesenheit beim Spiel in Backnang war vor der Saison vereinbart worden.

Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) wollen die Kickers gegen den FV Ravensburg nun ihre ersten Heimtore erzielen und im Gazistadion den ersten Saisonheimsieg feiern. Die Oberschwaben kommen mit der Empfehlung eines 5:1-Sieges gegen den SV Oberachern, dreifacher Torschütze war dabei Daniel Schachtschneider. „Wir wissen, was auf uns zukommt, aber wir wollen in unserem Wohnzimmer Tore machen und gewinnen“, sagte Siebrecht.

Der Oberliga-Topavorit SGV Freiberg fuhr im vierten Saisonspiel den ersten Sieg ein – 6:1 (3:0) gegen das noch punktlose Schlusslicht SF Dorfmerkingen. „Wir sind zufrieden wie es gelaufen ist, wir haben aber zu wenig Kapital aus unseren Chancen geschlagen und hätten noch fünf, sechs Tore mehr erzielen müssen“, sagte SGV-Sportdirektor Christian Werner. Einen Abgang hatte der SGV schon vor der Partie vermeldet: Linksverteidiger Alexander Nandzik wechselt mit sofortiger Wirkung zum BSV Rehden in die Regionalliga Nord. Der 28-Jährige war erst vergangenen Januar vom SSV Jahn Regensburg nach Freiberg gekommen. Auf seiner Position spielte gegen Dorfmerkingen Ex-Kickers-Spieler Michael Klauß. Ob der SGV vor Ende der Transferperiode am 31. August noch einmal tätig wird? „Wir analysieren den Markt, doch es ist eher unwahrscheinlich. Wir haben extrem viel Qualität im Kader“, sagte Werner.

Aufstellung Stuttgarter Kickers

Bromma – Riedinger (59. Obernosterer), Reisig (46. Polauke), Zagaria, Kammerbauer – Blank, Colic – Moos, Dicklhuber, Baroudi (79. Riehle) – Tunjic (74. Braig).

