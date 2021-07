21 Treffsicher vom Elfmeterpunkt: Kickers-Mittelfeldspieler Markus Obernosterer. Foto: Baumann

Kevin Dicklhuber und Markus Obernosterer zeigen sich bei den Testspielen der Stuttgarter Kickers sehr treffsicher, standen bisher aber noch nicht zusammen auf dem Platz. Wann werden beide gemeinsam wirbeln?

Allmersbach - Beim ersten Testspiel beim Kreisliga-A-Club TSG Salach (14:0) hatte Kevin Dicklhuber dreimal getroffen. Am Samstag gelang dem Neuzugang vom Oberligarivalen 1. Göppinger SV mit einem sehenswerten Freistoßtreffer das Goldene Tor zum 1:0-Sieg der Stuttgarter Kickers bei Landesligist SC Geislingen. Und am Sonntag bewies dann Markus Obernosterer beim 5:1-Erfolg bei Landesligist TSV Allmersbach seinen Torriecher. Der offensive Mittelfeldspieler erzielte vier Tore, dreimal traf er dabei vom Elfmeterpunkt aus (15., 45., 59.), einmal per Kopf (89.). Das Tor zum 4:1 (62.) markierte Mohamed Baroudi, der auch zwei Strafstöße herausholte. Für den Gegentreffer sorgte Max Scholze (53.).

„Wir haben uns am Anfang schwer getan, nach der Pause hätten wir das eine oder andere Tor mehr erzielen können“, sagte der Sportliche Leiter Lutz Siebrecht und ergänzte: „Nach erst einer Woche Trainingsarbeit ist klar, dass es noch viel Verbesserungspotenzial gibt.“

Konkurrenzkampf im Sturm

Bisher standen die torgefährlichen offensiven Mittelfeldspieler Dicklhuber und Obernosterer noch in keinem Testspiel gemeinsam auf dem Platz. „Vielleicht wird das schon am kommenden Wochenende der Fall sein, mal sehen, wie der Trainer entscheidet“, sagte Siebrecht. Torjäger Mijo Tunjic konnte verletzungsbedingt noch gar nicht auflaufen. Es wird spannend, wie Chefcoach Ramon Gehrmann seine Offensivabteilung mit Blick auf den Punktspielstart am 6./7./8. August gegen den FC Astoria Walldorf II aufstellen wird, zumal sich David Braig ebenfalls schon in Torlaune präsentierte und auch Spieler wie die letztjährigen U-19-Stürmer Mohamed Baroudi, Lirim Hoxha und Tyron Profis sowie Neuzugang Konrad Riehle (U19 1. FC Heidenheim) auf ihre Einsätze brennen.

Aufstellung

Otto (75. Neaime) – Moos (65. Kececi), Polauke, Riedinger, Demir – Riehle, Campagna (75. Kohler), Obernosterer, Colic – Hoxha (75. Hohloch), Baroudi.

Aktueller Stand Kader 2021/22

Tor: Thomas Bromma, Ramon Castellucci (Neuzugang 1. FC Saarbrücken), Maximilian Otto.

Abwehr: Malte Moos, David Kammerbauer, Niklas Kolbe, Denis Zagaria, Theo Rieg, Marian Riedinger, Nick Rudloff, Robin Schwemmle, Arel Demir (Neuzugang Karlsruher SC U19), Paul Polauke (Neuzugang FC Ingolstadt II).

Mittelfeld: Nikos Dobros, Nico Blank, Ruben Reisig, Niklas Benkeser, Benedikt Landwehr, Noah Lulic, Markus Obernosterer, Luigi Campagna, Ivo Colic (Neuzugang 1. FC Rielasingen-Arlen), Kevin Dicklhuber (Neuzugang 1. Göppinger SV).

Sturm: Lirim Hoxha, Tyron Profis, Mohamed Baroudi (alle Neuzugänge eigene U19), Konrad Riehle (Neuzugang U19 1. FC Heidenheim), David Braig, Mijo Tunjic.

Abgänge: Lukas King (SC Geislingen), Bleron Visoka (SC Geislingen), Aron Viventi (TSG Balingen), Cristian Giles (Ziel unbekannt), Tobias Trautner (Ziel unbekannt), Max Winter (FSV Union Fürstenwalde), Marcelo Freitas (VfL Pfullingen).

30. Juni, 18.30 Uhr, Testspiel TSG Salach – Kickers 0:14 (Tore: Braig/6, Dicklhuber/3, davon 1 Elfmeter, Profis/2, Baroudi, Hoxha, Obernosterer).

3. Juli, 14 Uhr, Testspiel SC Geislingen – Kickers 0:1 (Tor: Dicklhuber).

4. Juli, 14 Uhr, Testspiel SV Allmersbach – Kickers 1:5 (Kickers-Tore: Obernosterer/4, davon 3 Elfmeter, Baroudi).

11. Juli, 11 Uhr, Testspiel TSG Tübingen – Kickers.

11. Juli, 14.30 Uhr: Testspiel VfL Pfullingen – Kickers.

17. Juli, 17 Uhr: Testspiel SSV Ulm 1846 – Kickers (auf dem Sportgelände des SF Illerrieden).

Ob und wie viele Zuschauer bei den Testspielen erlaubt sind, wird noch bekannt gegeben.

24. Juli, 1. Runde WFV-Pokal.

28. Juli, 2. Runde WFV-Pokal.

31. Juli, 3. Runde WFV-Pokal.

(Auslosung der ersten drei Runden am 6. Juli).

6./7./8. August, 1. Spieltag Oberliga, Heimspiel gegen FC Astoria Walldorf II.

