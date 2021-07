Hochwasser-Katastrophe Bundeswehr beginnt mit Bergung von versunkenen Fahrzeugen

In Erftstadt in NRW waren auf einer Bundesstraße Autos und Lkw vom Wasser überrascht worden. Ob alle Fahrer flüchten konnten, ist unklar. Bislang wurden in den Hochwassergebieten mehr als 140 Tote gefunden.