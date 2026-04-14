Stuttgarter Kickers: Kickers trennen sich von Marco Wildersinn am Saisonende

Noch haben es die Stuttgarter Kickers nicht vermeldet, doch nach Informationen unserer Redaktion steht nun fest: Der auslaufende Vertrag von Marco Wildersinn wird nicht verlängert.

Es ist keine Überraschung mehr: Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers und Trainer Marco Wildersinn gehen nach Informationen unserer Redaktion am Saisonende getrennte Wege. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Der 45-Jährige wurde am Montag darüber informiert. Eine Stellungnahme des Vereins steht noch aus. Wildersinn selbst war am Dienstagvormittag nicht erreichbar.

Bachthaler heißester Kandidat Mit Wildersinn wird auch Co-Trainer Dominik Lang die Blauen verlassen. Der zweite Assistent Kerem Arslan und Torwarttrainer Denis Jercic sollen über den Sommer hinaus an Bord bleiben. Als neuer Cheftrainer ist Holger Bachthaler (51) vom Bayern-Regionalligisten FV Illertissen der heißeste Kandidat.

Die Kickers haben noch sechs Ligaspiele, das erste am kommenden Samstag (14 Uhr) beim Bahlinger SC. Priorität genießt der WFV-Pokal. Das Halbfinale findet am 29. April (17.30 Uhr) beim Verbandsligisten FC Holzhausen statt. Der Sieger steht im Finale am 23. Mai im Gazi-Stadion gegen den Gewinner der Partie TSG Backnang gegen SG Sonnenhof Großaspach (14. April, 19 Uhr).

Dass sich Wildersinn mit einem Titel verabschieden will, steht außer Frage. Sein Nachfolger wäre dann mit dem Team der Blauen im DFB-Pokal vertreten.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Stuttgarter Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Stuttgarter Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1, FC 08 Homburg – Kickers 2:1, Kickers – FC-Astoria Walldorf 2:1, SG Sonnenhof Großaspach – Kickers 3:1, Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 0:1, SV Sandhausen – Kickers 2:1, Eintracht Trier – Kickers 2:4, Kickers – FSV Mainz 05 II 1:0, Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:0, Kickers – TSV Steinbach Haiger 4:1, SC Freiburg II – Kickers 1:3, Kickers – SGV Freiberg (WFV-Pokal-Viertelfinale) 3:1, Kickers – KSV Hessen Kassel 0:1, Kickers – FC Bayern Alzenau 3:0, SGV Freiberg – Kickers 2:1, Kickers – FSV Frankfurt 0:3.

Termine

Bahlinger SC – Kickers (18. April, 14 Uhr), Kickers – TSG Balingen (21. April, 19 Uhr), TSV Schott Mainz – Kickers (25. April, 14 Uhr), FC Holzhausen – Kickers (29. April, 17.30 Uhr/WFV-Pokal-Halbfinale), Kickers – FC 08 Homburg (3. Mai, 14 Uhr), FC-Astoria Walldorf – Kickers (9. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (16. Mai, 14 Uhr). (jüf)