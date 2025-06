Stuttgarter Kickers: Kantersieg zum Testspielauftakt gegen VfR Mannheim

Die Spieler der Stuttgarter Kickers suchten nach einem kurzen Auslaufen schnell den Weg in den Schatten, Marco Wildersinn stand bei brütender Hitze auf dem Spielfeld noch Rede und Antwort: „Das war ein guter Auftritt mit einem guten Ergebnis. Wir waren dominant und haben wenig zugelassen“, sagte der Trainer des Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers nach dem 5:0 (2:0) im ersten Testspiel gegen den Vorjahres-Oberligadritten VfR Mannheim.

Udogu sticht heraus

Die Tore für die Blauen vor 400 Zuschauern im ADM-Sportpark erzielten David Stojak (9.), Nevio Schembri (25.), Meris Skenderovic (68.), Sinan Tekerci (71.) und David Braig (86., Foulelfmeter). Auffälligster Mann vor der Pause war David Udogu. Der vom FV Illertissen gekommene robuste und durchsetzungsstarke Rechtsverteidiger machte viel Druck nach vorne, zeigte seine Technik und bereitete das 1:0 mustergültig vor.

„David hat seine Qualitäten eindrucksvoll gezeigt“, lobte auch Wildersinn, der den 22-Jährigen nach einer Stunde gegen U-19-Spieler Mika Seeger austauschte. Kapitän Nico Blank kam links in der Viererkette zum Einsatz und zeigte, wie auf ungewohnter Position wie wertvoll er als Allrounder für die Mannschaft ist.

Dumraths gute Spieleröffnung

Neben Udogu kamen die Neuzugänge Jacob Danquah, Maximilian Zaiser und Torwart Bela Dumrath zum Einsatz. Der Leihspieler vom FC St. Gallen bekam wenig zu tun, da der VfR im letzten Drittel zu ungenau spielte, zeigte aber bei der Spieleröffnung gute Übersicht und Ballsicherheit. „Insgesamt haben wir konzentriert gespielt, und alle haben bei der Hitze Gas gegeben“, fasste Wildersinn die Testspielpremiere zusammen.

Am Mittwoch geht es ins Trainingslager nach Petersberg bei Fulda. Auf der Rückreise steht am 6. Juli (14 Uhr) auf dem Gelände des TSV Trappstadt das zweite Testspiel gegen Bayern-Regionalligist TSV Aubstadt statt.

Aufstellung Kickers

Dumrath – Udogu (60. Seeger), Petrovic (60. Mulaj), Danquah (46. Behrendt), Blank (46. Borac) – Lockl (60. Tekerci), Zaiser (60. Meien), Tomic (46. Kiefer) – Hencke (46. Skenderovic), Stojak (46. Braig), Schembri (46. Berisha).

Saison 2025/26

Vorbereitung

Testspiel: Kickers – VfR Mannheim 5:0; Sonntag, 6. Juli, 14 Uhr: TSV Aubstadt – Kickers (Sportanlage TSV Trappstadt); Sonntag, 13. Juli: Vorbereitungsturnier in Balingen (Bizerba-Arena) mit TSG Balingen, FC 08 Villingen und einem unterklassigen Qualifikanten; Dienstag, 15. Juli, 19 Uhr: Kickers – Notts County FC (englischer Viertligist) im Gazi-Stadion; Samstag, 19. Juli, 18 Uhr: TSG Hoffenheim II – Kickers (Sportgelände des VfB Gommersdorf); Samstag, 26. Juli, 14 Uhr: Kickers – SC Freiburg II (ADM-Sportpark). Trainingslager: 2. bis 6. Juli in Petersberg bei Fulda. Pflichtspielauftakt: Am Wochenende vom 25. bis 27. Juli wird die erste Runde im WFV-Pokal ausgetragen (Kickers eventuell mit Freilos); Auslosung am 2. Juli. Die zweite Runde ist auf 29./30. Juli terminiert. Zwischen dem 1. und 3. August geht es in der Regionalliga wieder los. (jüf)