Stuttgarter Kickers: Kantersieg gegen 1. CfR Pforzheim bei Dornebusch-Rückkehr

Bei der Rückkehr von Felix Dornebusch ins Tor der Stuttgarter Kickers gewinnen die Blauen das Testspiel gegen Oberligist 1. CfR Pforzheim 6:1. Neuzugang Abdoulie Mboob trifft zweimal.

Beim 4:3 (1:3) im ersten Testspiel des Jahres gegen Verbandsliga-Spitzenreiter Young Boys Reutlingen hatte sich Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers noch sehr schwer getan. Im zweiten lief es am Samstag bedeutend besser: Gegen den Oberliga-Zehnten 1. CfR Pforzheim gab es vor 240 Zuschauern im ADM-Sportpark über eine Spielzeit von 120 Minuten ein 6:1. „Wir waren sofort gut im Spiel, das war ein guter Test“, sagte Kickers-Sportgeschäftsführer Lutz Siebrecht.

Erstmals nach seinem vor einem Jahr erlittenen Kreuzbandriss stand Felix Dornebusch wieder im Kickers-Tor. Nach einer halben Stunde machte er wie abgesprochen Platz für David Mitrovic. Im Gegensatz zum Spiel gegen die Young Boys war die Mannschaft von Trainer Marco Wildersinn, der in der Abwehr diesmal auf eine Dreierkette setzte, von Beginn an hellwach. Sie präsentierte sich lauf-, spiel- und kombinationsfreudig. Flamur Berisha traf nach 14 Minuten zum 1:0. Neuzugang Abdoulie Mboob (28./32.), Melkamu Frauendorf (31.) und Nevio Schembri (46.) legten nach.

Dem CfR-Team von Trainer Armin Redezpagic gelang durch Joao Victor Schick das Ehrentor zum 1:5 (60.). Lirijon Abdullahu sorgte mit seinem Treffer in der 90. Minute für den Endstand. „Wir waren in der ersten Hälfte des Spiels gegen richtig starke Kickers viel zu passiv, zu ängstlich, zu mutlos, in der zweiten brachten wir viel mehr Energie auf den Platz“, sagte Pforzheims Sportlicher Leiter Giuseppe Ricciardi. Bei den Kickers kam der angeschlagene Oskar Hencke nicht zum Einsatz. Der Offensivmann fehlte wegen einer Schürfwunde an der Hüfte.

Am kommenden Samstag (14 Uhr) testen die Blauen erneut daheim. Dann kommt Bayern-Regionalligist SpVgg Unterhaching in den ADM-Sportpark.

Aufstellung Kickers

Erste 60 Minuten: Dornebusch (31. Mitrovic) – Petrovic, Schwab, Borac – Udogu, Lockl, Tomic, Frauendorf – Mboob, Berisha (45. Schembri) – Braig (45. Unsöld).

Zweite 60 Minuten: Mitrovic – Blank, Danquah, Fundel – Schembri (90. Petrovic), Zaiser, Kiefer, Abdullahu – Skenderovic, Mauersberger – Unsöld.

Nicht im Kader: Neaime, Faß, Stojak, Hencke.

Termine 2026

Testspiele

Stuttgarter Kickers – Young Boys Reutlingen (Verbandsliga) 4:3. Kickers – 1. CfR Pforzheim (Oberliga) 6:1. Samstag, 31. Januar, 14 Uhr: Kickers – SpVgg Unterhaching (Regionalliga Bayern), ADM-Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau. Samstag, 7. Februar, 14 Uhr: FC Bayern München II (Regionalliga Bayern) – Kickers, Campus FC Bayern. Samstag, 14. Februar, 14 Uhr: Kickers – 1. FC Nürnberg II (Regionalliga Bayern), ADM Sportpark oder Gazi-Stadion auf der Waldau.

Regionalliga

Kickers – 1. FSV Mainz 05 II (21. Februar, 14 Uhr), Kickers Offenbach – Kickers (28. Februar, 14 Uhr). Noch nicht fix terminiert u.a.: Kickers – TSV Steinbach (6./7./8. März), SC Freiburg II – Kickers (13./14./15. März), Kickers – KSV Hessen Kassel (20./21./22. März), Kickers – FC Bayern Alzenau (27./28./29. März). (jüf)