Stuttgarter Kickers in der Krise: Alarmsignale

1 Der Geduldsfaden bei den Fans ist gerissen – die Kickers-Spieler mussten sich nach dem 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II vor allem aus dem B-Block einiges anhören. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stimmung bei den Stuttgarter Kickers ist gekippt. Dieses deutliche Alarmsignal sollten alle Beteiligten im Lager der Blauen für eine offene und schonungslose Analyse ohne Schönreden nutzen, fordert unser Autor Jürgen Frey.









Für viele war es unverständlich, manche hat es sogar genervt: Die Fans im B-Block haben die Spieler des Regionalligisten Stuttgarter Kickers selbst nach fürchterlichen Auswärtsauftritten auf der Zielgeraden der vergangenen Saison in Walldorf, beim FSV Frankfurt und in Homburg gefeiert. Auch bei den drei sieglosen Spielen nacheinander in dieser Saison gab es nach Abpfiff aufmunternden Applaus. Das ist seit Freitagabend vorbei. Nach dem 1:2 gegen die TSG 1899 Hoffenheim II ist die Stimmung gekippt. Pfiffe, teils auch Beleidigungen, gab es von den Treuesten der Treuen in Richtung Mannschaft.