Stuttgarter Kickers in Alzenau: Nächste Pleite – die Blauen weit weg von ihren Ansprüchen

Das kann nicht der Anspruch der Stuttgarter Kickers sein – auch in Alzenau setzt es in Unterzahl ein 0:3. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich am Dienstag gegen den SGV Freiberg.
Mit hängenden Köpfen schlichen die Spieler der Stuttgarter Kickers nach dem Abpfiff zu ihren rund 200 mitgereisten Fans. Nach ein paar klaren Worten des Capos, gab es aufmunternden Applaus. Schließlich steht nach dem äußerst ernüchternden 0:3 (0:0) in der Regionalliga Südwest beim FC Bayern Alzenau schon an diesem Dienstag (19 Uhr) das Heimspiel gegen den souveränen Spitzenreiter SGV Freiberg (neun Spiele, neun Siege) an. Was der Sport-Geschäftsführer Lutz Siebrecht da erwartet? „Dass die Mannschaft solide gegen den Ball arbeitet, jeder seine Aufgabe erfüllt, das eins zu eins umsetzt, was das Trainerteam vorgibt“, sagte der 57-Jährige.