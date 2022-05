Malte Moos nach Verletzung am Boden – So reagiert Mustafa Ünal

1 Malte Moos gehört bei den Blauen zu den absoluten Leistungsträgern. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Stuttgarter Kickers müssen im Saisonendspurt der Fußball-Oberliga auf Malte Moos verzichten. Der 26-Jährige ist frustriert. Trainer Mustafa Ünal muss reagieren.















Link kopiert

Diese Verletzung kommt für die Stuttgarter Kickers zur Unzeit und tut nicht nur dem Verein richtig weh: Malte Moos wird dem Oberligisten im Saisonendspurt fehlen. Am vergangenen Samstag zog sich der 26-Jährige beim hart erkämpften 1:0-Auswärtssieg beim 1. Göppinger SV in der Nachspielzeit eine Muskelverletzung zu. Am Montag verkündete der Verein dann das vorzeitige Saisonaus des Rechtsverteidigers. „Überraschend“ für Trainer Mustafa Ünal, der gerne noch die endgültige Diagnose abgewartet hätte.

Lesen Sie auch aus unserem Plus-Angebot: Theo Rieg und die zerplatzten Profiträume eines Toptalents

Am Dienstag bestätigte Moos (drei Saisontore) die schlimmen Befürchtungen gegenüber unserer Redaktion. „Es ist wohl ein schwerwiegender Muskelfaseriss. Ich kann der Mannschaft in den restlichen Saisonspielen nicht helfen. Das zieht mich richtig runter“, so der Dauerbrenner der Kickers, der in dieser Saison nur ein Spiel verpasste und sonst immer in der Startelf stand. Auch für Ünal ist der Ausfall ein kleiner Schock. „Das tut sehr weh – vor allem für Malte, der eine super Saison spielt und enorm wichtig für uns ist“, sagt der 38-Jährige. Einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es derweil noch. Sollten die Blauen Tabellenführer SGV Freiberg auf der Zielgeraden nicht mehr überholen und somit den direkten Aufstieg verpassen, könnte Moos nach eigenen Angaben eventuell in den Aufstiegsspielen wieder eine Option sein.

Positive Rückmeldungen von den Fans

Auch in den sozialen Medien hatte die Meldung über das Saisonaus für viel Gesprächsstoff gesorgt. „Der wichtigste und konstanteste Spieler fällt aus“, schrieb ein Fan. „Oh man. Das fehlte gerade noch. Ohne ihn ständen wir nicht so weit oben“, kommentierte ein weiterer auf der Facebook-Seite der Kickers. „Ich renne immer 90 Minuten durch, kämpfe und ackere. Wenn dann solche Rückmeldungen kommen, freut einen das natürlich“, erzählt der 26-Jährige am Telefon.

Obernosterer wieder im Training

Und wie wirkt sich der Ausfall auf das Spiel der Kickers aus? Mustafa Ünal hat mehrere Optionen – eine Taktikumstellung (Dreierkette) schließt er jedoch aus. „Malte kann man mit seiner speziellen Spielart zwar nicht eins zu eins ersetzen, doch mit Nick Rudloff, Marian Riedinger, Paul Polauke oder Nico Blank haben wir gute Jungs im Team, die auf seiner Position spielen können“, so der Kickers-Coach. Polauke gab beim Topspiel gegen Freiberg den Rechtsverteidiger – Blank übernahm die Rolle ebenfalls schon in dieser Saison.

Lesen Sie aus unserm Plus-Angebot: Zwei Teamplayer auch in der Wohngemeinschaft

Gute Neuigkeiten gibt es derweil von Markus Obernosterer, der nach seiner Verletzungspause diese Woche wieder ins Training einsteigen wird und am Samstag beim Heimspiel gegen den FV Lörrach-Brombach (Anpfiff 14 Uhr) wieder zum Kader gehören könnte. Auch Ruben Reisig ist auf dem Weg der Besserung (muskuläre Probleme) und wird laut Ünal vermutlich kommende Woche wieder auf dem Trainingsplatz zurück sein.

So schnell wie möglich zurückkämpfen will sich auch Malte Moos, für den nun erst einmal einige Arzt- und Physiotermine anstehen. Dann will er wieder voll angreifen und hat am Ende des Gesprächs noch eine gute Nachricht für die Fans: „Ich werde auch in der kommenden Saison mit großer Sicherheit wieder das Trikot der Kickers tragen“.