1 Luftduell aus dem Hinspiel zwischen Sinan Tekerci (re.) und VfB-Spieler Leonhard Münst, das die Kickers mit 2:0 gewannen. Am 27. April folgt das Rückspiel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Wenn nicht noch etwas völlig Unvorhergesehenes passiert, machen die Stuttgarter Kickers, die TSG 1899 Hoffenheim II und der VfB Stuttgart II das Aufstiegsrennen in der Fußball-Regionalliga unter sich aus. Wir präsentieren das Restprogramm des Trios.









Sechs Spieltage stehen in der Fußball-Regionalliga noch auf dem Programm. An der Spitze steht Aufsteiger Stuttgarter Kickers (56 Punkte, plus 27 Tore) vor der TSG 1899 Hoffenheim II (54 Punkte, plus 35 Tore), die allerdings ein Spiel weniger ausgetragen hat. Auf Platz drei lauert der VfB Stuttgart II (51 Punkte, plus 22 Tore). Der viertplatzierte SGV Freiberg hat genauso wie der Siebte SG Barockstadt Fulda-Lehnerz die Drittligalizenz nicht beantragt. Eintracht Frankfurt II (47 Punkte), der FC 08 Homburg (46 Punkte) und Kickers Offenbach (43 Punkte) haben nach menschlichem Ermessen schon einen zu großen Rückstand.