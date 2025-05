Stuttgarter Kickers: Herber Verlust für die Blauen – Awortwie-Grant zieht Ausstiegsklausel

Einige Spieler haben die Stuttgarter Kickers zum Saisonende freiwillig verabschiedet – Nyamekye Awortwie-Grant gehörte nicht dazu. Dennoch gehen beide Seiten nun getrennte Wege. Der 24-Jährige hat auf eigenen Wunsch von einer vertraglich verankerten Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und wechselt von der Regionalliga in die dritte Liga. Nach Informationen unserer Zeitung soll es sich dabei um Energie Cottbus handeln.

Der Innenverteidiger war erst im vergangenen Sommer von der TSG Balingen zu den Kickers gewechselt. Der Schritt ist nun durch die Ausstiegsklausel in seinem Vertrag möglich geworden. In der Schlussphase der Saison hatten die Kickers bereits mehrere Wochen auf den Spieler verzichten müssen, der sich eine Bänderverletzung am Knöchel zugezogen hatte.

„Nyame hat sich in dieser Saison hervorragend bei uns entwickelt. Er wird uns mit seiner Art nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz fehlen. Wir hätten die Zukunft der Kickers lieber mit ihm als ohne ihn gestaltet. Dennoch wünschen wir Nyame nur das Beste bei seiner neuen Herausforderung“, sagt Geschäftsführer Sport Lutz Siebrecht.