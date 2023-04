Die Stuttgarter Kickers landen einen 7:0-Kantersieg beim 1. FC Rielasingen-Arlen, Verfolger SG Sonnenhof Großaspach verliert in Göppingen mit 1:3. Damit beträgt der Vorsprung fünf Spieltage vor Schluss satte elf Punkte.

Mustafa Ünal war natürlich rundum glücklich: „Das war eine Wahnsinnsreaktion der Mannschaft. Wir waren von Beginn an voll da, brutal engagiert, immer präsent und spielerisch stark.“ Mit 7:0 (2:0) hatte Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers beim 1. FC Rieslasingen-Arlen gewonnen. Und da Verfolger SG Sonnenhof Großaspach beim 1. Göppinger SV mit 1:3 (0:1) unterlag, bauten die Blauen ihren Vorsprung fünf Spieltage vor Schluss auf satte elf Punkte aus. Nicht einmal die größten Pessimisten im Kickers-Lager zweifeln jetzt noch am Direktaufstieg. „Klar fehlt noch ein bisschen was, doch jetzt können wir uns wirklich nur noch selbst schlagen, wobei wir dafür viel zu stabil sind“, sagte Chefcoach Ünal. Und auch für den Sportdirektor Marc Stein stand fest: „Das war ein sehr, sehr großer, vielleicht entscheidender Schritt zu unserem großen Ziel.“

Bei optimalem Verlauf könnte der Aufstieg der Kickers bereits am kommenden Wochenende auch rechnerisch perfekt sein. Schlagen die Blauen am Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) den 1. Göppinger SV und gelingt der SG Sonnenhof Großaspach am Sonntag (14 Uhr) kein Heimsieg gegen den SSV Reutlingen, wäre das Ünal-Team definitiv durch. Die Spiele beim SSV Reutlingen, gegen die SG Sonnenhof, den FC Villingen und beim Freiburger FC hätten dann nur noch statistische Bedeutung.

Doppelpack von Dicklhuber und Eroglu

In Rielasingen sorgten die Blauen vor 1380 Zuschauern schnell für klare Verhältnisse. Kevin Dicklhuber (21./50.), Halim Eroglu (79./83.), David Kammerbauer (31.), Paul Polauke (57.) und Cedric Guarino (86.) erzielten die Tore – und damit für den 14. Auswärtssieg im 15. Spiel auf einem fremden Platz in dieser Saison. „Die Jungs dürfen jetzt die Heimfahrt genießen und rechnen“, sagte Ünal nach dem Schlusspfiff, „aber am Samstag gegen Göppingen wollen wir liefern. Das wird ein schweres Spiel, aber die Motivation ist jetzt natürlich noch größer.“

Unterdessen war Sonnenhof-Trainer Evangelos Sbonias nach der Niederlage vor 950 Zuschauern in Göppingen bedient: „Wir sind an uns selbst gescheitert. Wir sind von der ersten Sekunde an nicht in unsere Abläufe gekommen.“ Dass die Kickers mit 7:0 gewonnen haben und nun elf Punkte Vorsprung auf sein Team haben? „Das interessiert mich wirklich nicht, mich interessiert nur, wie wir heute hier aufgetreten sind. Daraus werden wir unsere Lehren ziehen.“

Kickers-Aufstellung

Otto – Polauke, Zagaria, Kolbe, Kammerbauer – Kiefer (68. Leon Maier) – Riehle (73. Guarino), Dicklhuber, Blank (68. Obernosterer), Berisha – Loris Maier (66. Eroglu).

Restprogramm

Oberliga

Stuttgarter Kickers – 1. Göppinger SV (29. April, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – SSV Reutlingen (30. April, 14 Uhr), SSV Reutlingen – Kickers (6. Mai, 15.30 Uhr), FC 08 Villingen – SG Sonnenhof Großaspach (6. Mai, 14 Uhr), Kickers – SG Sonnenhof Großaspach (13. Mai, 14 Uhr), Kickers – FC 08 Villingen, SG Sonnenhof Großaspach – Freiburger FC (beide 20. Mai, 15.30 Uhr), Freiburger FC – Kickers, FC Holzhausen – SG Sonnenhof Großaspach (beide 27. Mai, 15.30 Uhr).

WFV-Pokal

Halbfinale: Türkspor Neu-Ulm – Stuttgarter Kickers, FV Rot-Weiß Weiler – TSG Balingen (beide 3. Mai/17.30 Uhr). Finale: 3. Juni im Gazi-Stadion. (jüf)