Fünftes Spiel in der Fußball-Regionalliga, vierter Sieg: Aufsteiger Stuttgarter Kickers gewinnt verdient beim als Aufstiegsmitfavorit gehandelten TSV Steinbach Haiger mit 3:1 (1:0). „Wir haben ein gutes Spiel und einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Sportdirektor Marc Stein, „der Sieg ist verdient, weil wir mehr Spielanteile hatten und die zielstrebigere Mannschaft waren.“

Trainer Mustafa Ünal hatte exakt die gleiche Anfangsformation ins Rennen geschickt wie beim 4:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 II. Nach flottem Beginn der Steinbacher übernahmen die Blauen immer mehr das Kommando. Bei der einzigen Chance der Gastgeber durch einen Kopfball von Christopher Theisen (17.) reagierte Torwart Felix Dornebusch überragend. Zehn Minuten später gingen die Kickers vor 1583 Zuschauern verdient in Führung.

Nach einer schönen Einzelaktion schlenzte Christian Mauersberger den Ball vom Strafraumeck aus 15 Metern in den Winkel (27.) – ein Traumtor des Ex-Freibergers, der zum dritten Mal in dieser Saison traf. Im Gegensatz zum 1:2 in Kassel gingen die Blauen auch den zweiten Durchgang hoch konzentriert an. Der Lohn: Das Abstaubertor von Kapitän Kevin Dicklhuber zum 2:0 (54.). Mauersberger hatte über links die Vorarbeitet geleistet, Loris Maiers Schuss konnte der Keeper nicht festhalten.

Die Kickers ließen etwas nach, und der TSV kam nach einer Ecke durch Nick Galle zum 1:2 (72.). Die Steinbacher drückten nun auf den Ausgleich und nach einem Fehler von Flamur Berisha vergaben sie die Chance zum Ausgleich (89.). Zuvor hätte Mauersberger die Partie entscheiden können, sein Schuss ging an den Außenpfosten (88.). Dicklhuber war es dann mal wieder, der mit einem satten Schuss (90.) für die Entscheidung sorgte – sein sechstes Saisontor.

Am Samstag geht es für die Kickers weiter. Dann kommt um 14 Uhr die TSG Balingen ins Gazi-Stadion. Die Blauen wollen Revanche nehmen für die Niederlage im WFV-Pokal-Finale.

Kickers-Aufstellung

Dornebusch – Schmidts, Polauke, Kolbe (85. Leon Maier), Kammerbauer – Kiefer – Loris Maier (80. Kalajdzic), Blank, Mauersberger – Dicklhuber, Antlitz (62. Berisha).

Termine

Regionalliga

1. Spieltag: Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers 0:1, 2. Spieltag: Kickers – TuS Koblenz 7:0, 3. Spieltag: KSV Hessen Kassel – Kickers 2:1, 4. Spieltag: Kickers – 1. FSV Mainz 05 II 4:1, 5. Spieltag: TSV Steinbach Haiger – Kickers (Dienstag, 29. August, 19 Uhr), 6. Spieltag: Kickers – TSG Balingen (Samstag, 2. September, 14 Uhr), 7. Spieltag: Kickers – VfR Aalen (Samstag, 9. September, 14 Uhr), 8. Spieltag: Eintracht Frankfurt II – Kickers (Freitag, 15. September, 19 Uhr), 9. Spieltag: Kickers – TSG 1899 Hoffenheim II (Samstag, 23. September, 14 Uhr), 10. Spieltag: SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Kickers (Samstag, 30. September, 14 Uhr), 11. Spieltag: Kickers – TSV Schott Mainz (Mittwoch, 4. Oktober, 19 Uhr), 12. Spieltag: Bahlinger SC – Kickers (Samstag, 7. Oktober, 14 Uhr). (jüf)