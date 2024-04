12 Hart umkämpftes Derby: Mattis Hoppe (li.) gegen Kickers-Torschütze Christian Mauersberger Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Was für ein spannendes und hoch emotionales Derby vor 9550 Zuschauern: Die Stuttgarter Kickers erkämpfen sich mit einer Energieleistung nach einem 0:2-Rückstand gegen den lange Zeit überlegenen VfB Stuttgart II noch ein 2:2 und bleiben Spitzenreiter.









Sie waren individuell stärker, sie überzeugten 75 Minuten lang auch als Kollektiv: Doch am Ende musste sich der VfB Stuttgart II in einem packenden Derby nach einer 2:0-Führung gegen die nie aufgebenden Stuttgarter Kickers mit einem 2:2 (0:0) zufrieden geben. Damit bleiben die so enorm willensstarken Blauen Tabellenführer – zwei Punkte vor der TSG 1899 Hoffenheim II, die nur 1:1 spielte daheim gegen den als Absteiger feststehenden TSV Schott Mainz. Der VfB II bleibt drei Spieltage vor Saisonende vier Zähler hinter den Kickers. „Unser Matchplan ist 75 Minuten lang maximal aufgegangen. Die unnötige Gelb-Rote Karte war letztendlich entscheidend“, sagte VfB-Coach Markus Fiedler. „Ich bin stolz auf die Mannschaft wie sie sich zurückgekämpft hat. Am Ende hätten wir sogar gewinnen können, aber das wäre des Guten zu viel gewesen“, meinte Kickers-Coach Mustafa Ünal.