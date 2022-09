1 Konnte mit seinem Team zuletzt zufrieden sein: Kickers-Trainer Mustafa Ünal. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treffen am heutigen Mittwochabend im WFV-Pokal auf die TuS Metzingen. Wie sich das Team gegen den Landesligisten schlägt, erfahren Sie hier.















Link kopiert

Nach der 6:1-Gala im Oberliga-Heimspiel gegen den SV Oberachern wollen die Stuttgarter Kickers am heutigen Mittwoch (Anpfiff 19 Uhr) auch im WFV-Pokal gegen die TuS Metzingen glänzen. Das Drittrunden-Spiel des Titelverteidigers wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken nach Stuttgart ins Gazi-Stadion verlegt.

Trainer Mustafa Ünal wird gegen den Landesligisten wohl auch Spieler aufs Feld schicken, die zuletzt weniger zum Einsatz kamen. Die Kickers, die in den Runden zuvor Trossingen (4:0) und Nagold (2:0) aus dem Turnier kegelten, gehen als großer Favorit in die Partie. Wie sich die Mannen von der Waldau gegen Metzingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Sonntag trifft der Degerlocher Oberligist auswärts auf den FV Ravensburg.