DieStuttgarter Kickers wollen am heutigen Samstag in der Regionalliga ihren Saisonstart mit dem zweiten Sieg in Serie vergolden. Nach dem überraschenden 1:0-Auftaktsieg in Offenbach, erwarten die Blauen nun im ersten Heimspiel den Mitaufsteiger TuS Koblenz im Gazi-Stadion auf der Waldau.

Dabei muss Trainer Mustafa Ünal unter anderem auf die Neuzugänge Sinan Tekerci und Marcel Schmidts verzichten, die sich in Offenbach Verletzungen zugezogen hatten. Wie sich die Kickers gegen Koblenz schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Blauen in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag müssen die Degerlocher in der Regionalliga Südwest beim KSV Hessen Kassel ran.