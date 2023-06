Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag gegen den RegionalligistenTSG Balingen den Titel im WFV-Pokal verteidigen. Das Finale auf der Waldau wird um 16.15 Uhr angepfiffen. Im vergangenen Jahr setzte sich die Elf von Trainer Mustafa Ünal im Endspiel gegen den klassenhöheren SSV Ulm 1846 Fußball durch – in dieser Saison soll nun gegen Balingen dieser Erfolg wiederholt werden. Der Sieger der Partie wird in der kommenden Saison am DFB-Pokal teilnehmen.

Wie sich der Oberliga-Meister um Kapitän Kevin Dicklhuber gegen den Sechsten der Regionalliga schlägt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Für die Kickers geht es nach dem Finale in den Urlaub – die Sommerpause steht an.