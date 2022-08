8 Der eingewechselte Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber verschießt in Unterzahl einen Elfmeter – der starke TSG-Keeper Julian Guttenson hält den Ball. Foto: Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers warten in dieser Oberligasaison weiter auf den ersten Heimsieg. Auch gegen die TSG Backnang reicht es nur zu einem 1:1. Viel zu wenig für die Ambitionen des Aufstiegsfavoriten – entsprechend bedient ist auch der Trainer.















So hatten sich die Stuttgarter Kickers das nach dem DFB-Pokal-Sieg gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth nicht vorgestellt: In den beiden folgenden Pflichtspielheimspielen in der Oberliga gab es keinen dreifachen Punktgewinn. Beim 1:1 gegen die TSG Backnang lieferten die Blauen eine ganz schwache erste Halbzeit ab. Entsprechend sauer war Trainer Mustafa Ünal: „Was wir vor der Pause gezeigt haben, war das mit Abstand Schwächste, was ich von meiner Mannschaft gesehen habe.“ Fast alle Tugenden, die das Team vor allem in der vergangenen Rückrunde auszeichnet hatten, ließ es vermissen. Ünal bemängelte dann auch: „Taktisch, spielerisch, läuferisch, auch was die Spielfreude und den Fokus betrifft – einfach alles hat gefehlt.“

Gleißners Traumtor

Gegen die bisher noch punktlose TSG hatte Ünal sein Team gegenüber dem 1:0 in Bissingen auf drei Positionen geändert. Paul Polauke, Cedric Guarino und Markus Obernosterer rückten für Denis Zagaria, David Kammerbauer und Marian Riedinger in die Anfangsformation.

Obernosterer und Guarino mussten zur Pause den Platz aber schon wieder verlassen. Da lagen die Blauen durch ein sehenswertes Freistoßtor von Sebastian Gleißner (38.) bereits 0:1 zurück. Trotz eines Chancenplus ließen die Kickers vor 2115 Zuschauern wie schon beim 1:1 gegen Nöttingen die Zielstrebigkeit, Entschlossenheit und auch die nötige Wucht im letzten Drittel vermissen.

Dicklhuber gleicht aus

Nach der Pause schien sich zunächst das Blatt zu wenden. Der nach überstandenen Schulterproblemen eingewechselte Kapitän Kevin Dicklhuber machte nach einem Fehler des ansonsten sehr starken TSG-Keepers Julian Guttenson das 1:1 (46.). Zwei Minuten später folgte aber schon der nächste Rückschlag für die Blauen. Luigi Campagna sah nach einer Grätsche nahe der Mittellinie Gelb-Rot. Dennoch war auch in Unterzahl das 2:1 möglich. Doch Dicklhuber scheiterte mit einem Foulelfmeter an Guttenson. Auch gegen den frei vor ihm auftauchenden Flamur Berisha reagierte der Ex-Kickers-Jugend-Keeper glänzend. „Klar haben wir in der zweiten Halbzeit gedrückt und Gas gegeben, die Reaktion war in Ordnung, aber nach so einer ersten Halbzeit wäre der Sieg nicht verdient gewesen, selbst wenn wir noch drei Elfmeter verballert hätten“, sagte Ünal.

Die nächste Aufgabe wartet für die Kickers am kommenden Samstag (16 Uhr) beim 1. CfR Pforzheim. Es folgt das Heimspiel gegen den SV Oberachern (3. September, 14 Uhr). Klappt es gegen die Südbadener erneut nicht mit dem ersten Dreier im Gazi-Stadion, wird es richtig ungemütlich unterm Fernsehturm.

Aufstellung Kickers

Castellucci – Moos, Polauke, Kolbe (46. Zagaria), Guarino (46. Kammerbauer) – Campagna, Blank – Loris Maier, Obernosterer (46. Dicklhuber), Berisha – Braig (79. Riehle).