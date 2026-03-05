Stuttgarter Kickers gegen Steinbach: Wenig Gründe, das Team zu verändern

Die Stuttgarter Kickers sind seit drei Regionalligaspielen unbesiegt und wollen ihre Serie gegen den TSV Steinbach Haiger fortsetzen. Trainer Marco Wildersinn plant keine Änderungen.
Die turbulenten 90 Minuten im Regionalligaspiel bei Kickers Offenbach (0:0) und die unschönen Begleitumstände am Bieberer Berg danach, sind bei den Stuttgarter Kickers weitgehend abgehakt. „Wir blicken nach vorne. Körperlich haben wir alles gut weggesteckt, für den Kopf gab es aber einiges zu verarbeiten“, sagt Trainer Marco Wildersinn vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den TSV Steinbach Haiger.