1 Kickers-Kapitän Nico Blank will mit den Blauen in den DFB-Pokal. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Hansjürgen Britsch

Es ist angerichtet: Im eigenen Stadion treffen die Stuttgarter Kickers im WFV-Pokalfinale auf den SSV Ulm 1846 Fußball. Gelingt den Blauen die Überraschung? Hier geht es zum Liveticker.















Für die Stuttgarter Kickers hat der Aufstieg in die Regionalliga-Südwest in dieser Saison höchste Priorität. Doch auch im Pokal wollen die Blauen am Ende jubeln.

An diesem Samstag ist es aus Sicht der Kickers endlich soweit. Der Stuttgarter Oberligist trifft im WFV-Pokalfinale im Gazi-Stadion auf der Waldau (Anpfiff 16.15 Uhr) auf den Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: So sieht die WFV-Pokal-Historie der Kickers aus

Vor großer Kulisse – etwa 7000 bis 8000 Zuschauer werden erwartet – will die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal die Überraschung gegen den Klassenhöheren schaffen und nach dem Spiel den Pokal in die Höhe reißen. Sollten die Degerlocher gewinnen, spielen sie in der kommenden Saison im DFB-Pokal. Ob das gelingt, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Mittwoch geht es für die Blauen in der Liga weiter. Dann trifft die Truppe um Kapitän Nico Blank in der Fremde auf den FC Nöttingen.