1 Die Kickers hoffen auf die Torjägerqualitäten von Stürmer Mijo Tunjic. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mueller

Nach einer Corona-Zwangspause spielen die Stuttgarter Kickers am Samstagabend gegen die Sport-Union Neckarsulm wieder um Punkte. Hier geht es zum Liveticker.

Stuttgart - Drei Wochen ist es her, dass die Spieler der Stuttgarter Kickers zuletzt in einem Pflichtspiel (3:1-Sieg in Backnang) gegen den Ball treten durften. Dann folgte eine lange Corona-Pause – einige Spieler wurden positiv getestet und mussten in Quarantäne.

Am Samstag steht für die Blauen nun endlich wieder eine Partie in der Oberliga Baden-Württemberg an. Zuhause empfängt die Mannschaft von Trainer Ramon Gehrmann um 18 Uhr die Sport-Union Neckarsulm, die mit 16 Punkten nach acht Partien überraschend weit oben in der Tabelle stehen. So gewann die Neckarsulmer unter der Woche zuletzt gegen den SV Oberachern (1:0).

Neckarsulm spielt eine starke Saison

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Enzo Marchese vor der Rückkehr zu den Blauen

Um den Anschluss an die Tabellenspitze und den SGV Freiberg, der immer besser in Fahrt kommt, nicht zu verlieren, sollten die drei Punkte jedoch dringend in Degerloch bleiben. Wie sich die Blauen gegen Neckarsulm schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Weiter geht es für die Kickers dann am kommenden Samstag (25. September) beim 1. CfR Pforzheim.