Die Stuttgarter Kickers verlieren durch zwei Gegentore in der Verlängerung mit 1:3 gegen den SGV Freiberg und fliegen damit im Achtelfinale aus dem WFV-Pokal.

Dabei sah es zunächst gut aus für die Stuttgarter: Flamur Berisha brachte die Kickers vor 2550 Zuschauern im Gazi-Stadion in der 17. Spielminute in Führung. Mit dem 1:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gäste aus Freiberg den Ausgleich erzielen: Tino Bradara traf für den Ligakonkurrenten der Kickers freistehend per Kopf (66.).

Doppelschlag von Klostermann sorgt für K. o. der Kickers

Nachdem es nach 90 Minuten Unentschieden stand, ging es in die Verlängerung. Dort entschied Simon Klostermann mit einem Doppelpack (105. und 111.) die Partie für die Freiberger.

Für die Stuttgarter Kickers endet die Reise im WFV-Pokal damit im Achtelfinale. Am Samstag geht es für das Team von Trainer Marco Wildersinn in der Regionalliga weiter: Um 14 Uhr empfangen die Kickers den TSV Steinbach im Gazi-Stadion.

Wie sich die Blauen im WFV-Achtelfinale gegen Freiberg geschlagen haben, können Sie hier im Liveticker nachlesen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit Fupa.net anbieten.