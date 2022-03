1 Kickers-Stürmer David Braig erzielte gegen Backnang die frühe 1:0-Führung. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers eilen in der Oberliga derzeit von Sieg zu Sieg. Am Mittwochabend steht für die Blauen das Topspiel gegen den SGV Freiberg an. Hier geht es zu Liveticker.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben am vergangenen Wochenende in der Fußball-Oberliga gegen die TSG Backnang den zehnten Sieg in Serie gefeiert. Nun soll im Topspiel am Mittwochabend (Anpfiff 19 Uhr) gegen den SGV Freiberg der nächste Dreier her.

Mit einem Sieg könnten die Degerlocher wieder an den Freibergern vorbeiziehen und die Tabellenspitze erobern. Derzeit sind beide Vereine punktgleich – Freiberg hat jedoch das deutlich bessere Torverhältnis.

Nur Unentschieden in Dorfmerkingen

Verzichten muss Kickers-Cheftrainer Mustafa Ünal weiterhin auf Markus Obernosterer. Auch für Mijo Tunjic und Nico Blank kommt das Spiel wohl noch zu früh. Gegner Freiberg musste sich am vergangenen Samstag mit einem 1:1-Unentschieden in Dorfmerkingen zufriedengeben.

Wer das Topspiel am Ende für sich entscheidet, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Weiter geht es für die Stuttgarter Kickers am kommenden Samstag in Ravensburg.