1 Trainer Roland Seitz gastiert mit dem SGV Freiberg am Samstag im Gazi-Stadion auf der Waldau. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Der SGV Freiberg hat die Lizenz für die dritte Liga nicht beantragt und kann am Samstag bei den Stuttgarter Kickers locker-flockig drauflosspielen. Wie groß ist der Ehrgeiz bei Trainer Roland Seitz und seinem Team, den Blauen eine lange Nase zu drehen?









„Wir wollen uns nicht in die Opferrolle begeben. Wir sind alle Sportler, freuen uns auf dieses Highlight und wollen punkten.“ Roland Seitz, der Trainer des Fußball-Regionalligisten SGV Freiberg, lässt keinen Zweifel am Ehrgeiz seiner Mannschaft im Spiel an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) bei den Stuttgarter Kickers. „Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch aufs Stockerl“, ergänzt er noch in seinem markanten Oberpfälzer Dialekt.