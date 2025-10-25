Stuttgarter Kickers gegen Mainz: Dritter Sieg in Serie – aber souverän ist anders

Die Stuttgarter Kickers fahren mit dem 2:1 gegen Schott Mainz den dritten Dreier hintereinander ein. Am Ende müssen die Blauen gegen das Schlusslicht noch zittern.

Manchmal ist das Zuschauen stressiger, als selbst am Ball zu sein. „Das hat einige Schweißtropfen gekostet“, sagte der gesperrte Innenverteidiger Milan Petrovic nach dem 2:1 (1:0) der Stuttgarter Kickers gegen den TSV Schott Mainz. Und auch Trainer Marco Wildersinn war heilfroh, als der Schlusspfiff ertönte und die drei Punkte gegen das Schlusslicht im Sack waren: „Das ist gerade noch mal gut gegangen, wir haben uns ins Ziel gezittert.“

3460 Zuschauer auf der Waldau Der Chefcoach, die Mannschaft, die 3460 Zuschauer im Gazi-Stadion auf der Waldau – alle hätten sich einen souveräneren Auftritt gewünscht. Doch anstatt nach der 2:0-Führung den Deckel draufzumachen, wurde es nach dem 1:2-Anschlusstor durch Takero Itoi (77.) noch mal spannend. Nachlässigkeiten schlichen sich ein. Es wurde nur noch reagiert, nicht mehr resolut in die Zweikämpfe gegangen. Das Team wirkte in der Schlussphase fast schon träge.

„Das ist ein deutliches Indiz, dass es noch viel zu tun gibt. Eine richtig gute Mannschaft macht den Deckel drauf und gewinnt das Spiel souverän“, sagte Wildersinn und gewann dem Ganzen mit einem Augenzwinkern doch noch was Positives ab: „Vielleicht ist es ganz gut so, sonst würden wieder manche anfangen zu träumen.“

Berisha mit fünftem Saisontor

Die Kickers waren durch Flamur Berishas fünftes Saisontor mit 1:0 in Führung gegangen (10.). Danach vergaben Marlon Faß (20./40.) und David Tomic (41.) gute Chancen für die hoch überlegenen Blauen zum 2:0. Vor dem eigenen Tor wurde es nur einmal brenzlig, als Kickers-Verteidiger David Udogu auf der Linie klären musste (34.).

Jubel über den Arbeitssieg. Foto: Baumann/HansjÃ¼rgen Britsch

Nach der Pause fälschte Marlon Faß einen Schuss von Tomic zum 2:0 (60.) ab. Nun hofften nicht wenige sogar auf ein Schützenfest. Möglicherweise hätte es das geben können, wenn zwei Minuten später Faß die Riesenchance zum 3:0 genutzt hätte. Doch diesmal hatte der 19-Jährige nicht die Effizienz wie beim 2:0-Sieg in Balingen, weshalb es bis zum Ende der fünfminütigen Nachspielzeit spannend blieb.

Unterm Strich stand der dritte Sieg in Serie und die Erkenntnis, dass die Kickers daheim schon bedeutend bessere Spiele abgeliefert hatten, die sie aber – gegen Kickes Offenbach und den SGV Freiberg – nicht gewinnen konnten. „Entscheidend sind die drei Punkte, sie geben uns weiter Sicherheit“, sagte Petrovic. Der Innenverteidiger ist am 2. November (14 Uhr) beim FC 08 Homburg wieder spielberechtigt. Ob er auch zum Einsatz kommt, ließ der Coach offen: „Das werden wir in Ruhe im Laufe der Woche entscheiden.“

Aufstellung Kickers

Neaime – Udogu, Danquah, Schwab, Borac (87. Fundel) – Tomic, Zaiser (60. Lockl), Kiefer (87. Blank) – Frauendorf, (60. Hencke), Faß, Berisha (71. Mauersberger).

Bank: Mitrovic, Schembri, Lockl, Unsöld,Mulaj.

Nicht im Kader: Dornebusch, Dumrath, Petrovic, Braig, Stojak, Skenderovic,Abdullahu.

Saison 2025/26

Ergebnisse

1. Göppinger SV – Kickers (0:2/zweite WFV-Pokal-Runde), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz – Stuttgarter Kickers 0:1, Kickers – SV Sandhausen 3:2, VfR Aalen – Kickers (0:2/dritte WFV-Pokal-Runde), Kickers – Eintracht Trier 1:1, 1. FSV Mainz 05 II – Kickers 3:0, Kickers – Kickers Offenbach 1:2, TSV Weilimdorf – Kickers (1:2/WFV-Pokal-Achtelfinale), TSV Steinbach Haiger – Kickers 0:1, Kickers – SC Freiburg II 4:0, KSV Hessen Kassel – Kickers 3:0, FC Bayern Alzenau – Kickers 3:0, Kickers – SGV Freiberg 1:1, FSV Frankfurt – Kickers 3:0, Kickers – Bahlinger SC 3:0, TSG Balingen – Kickers 0:2, Kickers – TSV Schott Mainz 2:1.

Termine

FC 08 Homburg – Kickers (Sonntag, 2. November, 14 Uhr), Kickers – FC-Astoria Walldorf (Samstag, 8. November, 14 Uhr), SG Sonnenhof Großaspach – Kickers (Samstag, 15. November, 14 Uhr), Kickers – SG Barockstadt Fulda-Lehnerz (Samstag, 22. November, 14 Uhr), SV Sandhausen – Kickers (Sonntag, 30. November, 14 Uhr), Kickers – Eintracht Trier (5./6./7. Dezember). (jüf)