Liveticker: Die Blauen wollen den dritten Sieg in Folge

1 Markus Obernosterer erzielte beim Sieg am vergangenen Wochenende gegen den Freiburger FC den entscheidenden Treffer. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers treffen am Mittwochabend in der Oberliga Baden-Württemberg zu Hause auf den FV Ravensburg. Unter dem neuen Trainer Mustafa Ünal sind die Blauen noch ungeschlagen.















Stuttgart - So hat sich Mustafa Ünal seinen Start als neuer Trainer der Stuttgarter Kickers sicher vorgestellt. Zweimal saß der Nachfolger von Ramon Gehrmann bisher auf der Bank. Zweimal siegte seine Mannschaft. Dem 2:0 beim FC 08 Villingen folgte ein 1:0 gegen den Freiburger FC.

An diesem Mittwoch treffen die Blauen in der Oberliga Baden-Württemberg auf den FV Ravensburg. Anstoß im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau ist um 19 Uhr. In der Tabelle sieht es für die Kickers nach den zwei Erfolgen wieder etwas rosiger aus. Zwar stehen sie mit sechs Punkten Rückstand derzeit nur auf Rang zehn, jedoch haben sie aufgrund von Corona-Absagen erst acht anstatt elf Spielen absolviert.

Ob die Kickers ihren Aufwärtstrend gegen Ravensburg fortsetzen, können Sie hier im Liveticker verfolgen:

Für die Degerlocher geht es bereits am kommenden Samstag weiter. Dann gastieren die Blauen um 14 Uhr beim TSV Ilshofen.