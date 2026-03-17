Stuttgarter Kickers gegen Freiberg: Kampfstark und effizient – die Blauen ziehen ins WFV-Pokal-Halbfinale ein

Mit viel Kampf und Effizienz kommen die Stuttgarter Kickers zu einem 3:1 gegen den SGV Freiberg und feiern vor 3780 Zuschauern den Einzug ins WFV-Pokal-Halbfinale.
Riesenjubel bei den Stuttgarter Kickers: Durch ein hart erkämpftes 3:1 (1:1) vor 3780 Zuschauern gegen den Regionalliga-Spitzenreiter SGV Freiberg hat das Team von Trainer Marco Wildersinn das WFV-Pokal-Halbfinale erreicht. „So haben wir uns das vorgestellt. Das war ein absoluter Pokalfight, bei dem wir uns in jeden Ball, in jeden Zweikampf reingehauen haben“, sagte David Tomic, der mit einem Traumtor aus gut 30 Metern den Endstand in der Nachspielzeit besorgte.